En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUERRA COMERCIAL ECUADOR Y COLOMBIA
ARTEMIS II
EMERGENCIA ECONÓMICA
PALOMA VALENCIA
FENÓMENO EL NIÑO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Memes que dejó el amerizaje de Artemis II en la Tierra: internautas celebraron éxito de la misión

Memes que dejó el amerizaje de Artemis II en la Tierra: internautas celebraron éxito de la misión

Las redes sociales reaccionaron con emoción al regreso de los astronautas de la misión Artemis II.

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de abr, 2026
Comparta en:
Artemis II memes
Foto: Redes sociales

La misión Artemis II concluyó de manera exitosa con el amerizaje de la cápsula Orión este viernes 10 de abril en Estados Unidos. Su cápsula Orion realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local (7:07 p. m., hora Colombia), exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Armada de Estados Unidos los recuperó de la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong. Este regreso de los tripulantes representa un alivio para las familias de los astronautas y constituye un éxito innegable para la NASA tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

Últimas Noticias

  1. Ex de Maluma
    Foto: Redes sociales
    ENTRETENIMIENTO

    Akemi Nakamura, exnovia de Maluma, le escribió dolorosa carta: "Para mí fuiste todo"

  2. BTS
    Foto: AFP
    ENTRETENIMIENTO

    Recomendaciones para adquirir sus entradas para BTS en Colombia: última oportunidad

El regreso de Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) también dejó grandes meses y reacciones de los internautas en las diferentes plataformas digitales.

Publicidad

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Redes sociales

Artemis II

Nasa

Publicidad

Publicidad

Publicidad