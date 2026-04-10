Memes que dejó el amerizaje de Artemis II en la Tierra: internautas celebraron éxito de la misión

La misión Artemis II concluyó de manera exitosa con el amerizaje de la cápsula Orión este viernes 10 de abril en Estados Unidos. Su cápsula Orion realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local (7:07 p. m., hora Colombia), exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

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La Armada de Estados Unidos los recuperó de la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong. Este regreso de los tripulantes representa un alivio para las familias de los astronautas y constituye un éxito innegable para la NASA tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

El regreso de Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) también dejó grandes meses y reacciones de los internautas en las diferentes plataformas digitales.



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Cuando no tienes excusas para beber y ponen la transmisión del amerizaje del Artemis. 🤣 pic.twitter.com/pigjjIfaBL — Katscarey (@KatsCarey) April 11, 2026

#Viral I🛰️ Entre ciencia y cultura digital: Artemis II no solo destaca por su avance tecnológico, también por su impacto en redes 😂



El regreso de Orión desató una ola de memes que rápidamente se volvieron tendencia, mezclando información con humor 🌍



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MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co