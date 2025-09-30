¿Qué pasará con el concierto de Guns N' Roses en Vive Claro? Esto es lo que sabemos

Faltan pocos días para el anhelado regreso de Guns N' Roses a Bogotá, esta vez en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural. Pero ante lo que ocurrió recientemente con el concierto de Kendrick Lamar en el mismo venue, algunos asistentes se preguntan si deben estar preparados para que el concierto de la icónica banda de rock tampoco se lleve a cabo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Guns N' Roses tiene presupuestado presentarse en Vive Claro el próximo martes 7 de octubre, en medio de una nueva gira que embarca a Axl Rose, Slash, Duff McKagan y sus demás músicos en un recorrido por toda Latinoamérica.



¿Hay permiso para realizar el concierto de Guns N' Roses en Bogotá?

Desde Ocesa Colombia confirmaron a Noticias Caracol este 30 de septiembre que todavía faltan algunos permisos por parte del Idiger para llevar a cabo este concierto. Aclararon, de todas formas, que "todos los documentos están radicados y los estamos esperando a ellos".

Tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar el pasado 27 de septiembre, a raíz de un permiso del Idiger que se negó, tanto Ocesa como las entidades encargadas del evento señalaron que están "trabajando en conjunto" para que esto no vuelva a pasar y, por ende, el permiso para el show de Guns N' Roses llegue a tiempo.



Mientras esto ocurre, los integrantes de Guns N' Roses ya se preparan para el inicio de su gira por Latinoamérica. Axl Rose, Slash, Duff McKagan aterrizaron hace unos días en Costa Rica, país en el que iniciarán sus conciertos el 1° de octubre en el Estadio Nacional. Después de este show la agenda y recorrido de los 'gunners' será:



4 de octubre - San Salvador, El Salvador

7 de octubre - Bogotá, Colombia

11 de octubre - Medellín, Colombia

14 de octubre - Santiago, Chile

17 de octubre - Buenos Aires, Argentina

21 de octubre - Florianópolis, Brasil

25 de octubre - Sao Paulo, Brasil

28 de octubre - Curitia, Brasil

31 de octubre - Cuabá, Brasil

2 de noviembre - Brasilia - Brasil

5 de noviembre - Lima, Perú

8 de noviembre - CDMX, México

¿Concierto de Kendrick Lamar será reagendado?

Luz Ángela Castro, directora de Ocesa Colombia, señaló en diálogo con Noticias Caracol que "estamos buscando la reprogramación del evento". Por ahora, no se ha confirmado una fecha para el regreso del rapero estadounidense a Bogotá, teniendo en cuenta que sigue con su gira 'Grand National Tour', el cual tiene sus siguientes fechas en Sao Paulo, Brasil (30 de septiembre); Buenos Aires, Argentina (4 de octubre); Santiago, Chile (7 de octubre); Melbourne, Australia (3 de diciembre) y Sydney, Australia (10 de diciembre).

Publicidad

Además, señaló que en la reunión realizada el lunes entre la promotora y la Alcaldía, "se ratifica que el Vive Claro Distrito Cultural cumple con todas las condiciones de seguridad y todos los estándares requeridos para la celebración del evento. Tendremos las condiciones para el concierto de Guns N' Roses, los fans pueden estar tranquilos".

¿Qué otros conciertos vienen en Vive Claro?

Los próximos conciertos en el Vive Claro Distrito Cultural son:



7 de octubre - Guns N' Roses

17 de octubre - Imagine Dragons

25 de octubre - Linkin Park

1 de noviembre - Shakira

22 de noviembre - Blessd

22 de enero - My Chemical Romance

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL