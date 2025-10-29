¿Quién será el último elegido en el Desafío Siglo XXI? Ya hay fuertes sospechas

Las alertas están encendidas en el Desafío Siglo XXI con la llegada del último ciclo de dos equipos, en el que se definirán a los ocho mejores participantes de esta temporada. Es por eso que no solo ganar es importante, sino descifrar quién es el elegido.

Durante esta etapa del juego, a lo largo del ciclo solo se sentencian a dos hombres y a dos mujeres, lo que hace que los enfrentamientos en los Desafíos a Muerte sean mucho más intensos porque no hay otra opción que ser el primero para seguir en el juego. Sin embargo, la figura del elegido le ha añadido tensión, pues si uno de los sentenciados resulta ser el elegido y cumplió con su tarea, inmediatamente se salva de la eliminación sin haber competido contra su rival.

Es por eso que ahora los desafiantes están prestando más atención a las acciones de sus compañeros para saber si son los elegidos, no para ganarse los 10 millones por descubrirlos, sino para poder establecer una estrategia que no los perjudique en el Desafío a Muerte.



¿Quiénes son sospechosos de ser el elegido?

Tras la primera prueba de este ciclo, las sospechas se enfocan en las mujeres en ambas casas, principalmente en Omega. Luego de que los desafiantes hicieran su meditación, en la que uno de ellos en realidad está recibiendo la tarea, en la casa rosada empezaron a sospechar de Tina. Ante la duda de sus compañeros, algunos sugirieron no llevarla a las pruebas de Sentencia y Hambre ni Sentencia, Premio y Castigo para que no los hiciera perder.



Aunque todo empezó como una broma, cuando llegó el momento de decidir quién iría a la prueba de Sentencia y Hambre en el box blanco, Katiuska confesó tener miedo de dejar ir a Tina. La melliza expresó que quería ir a la pista, pero al ver que sus compañeros tenían sospechas al respecto, les dijo que se quedaba en la casa y hasta apostó dinero con Leo asegurándoles que no es la elegida.



Sin embargo, después de la prueba, las sospechas también cayeron sobre Mencho y Yudisa, de la casa Gamma. En el primer caso, Mencho despertó las sospechas de sus propios compañeros y de los otros competidores al demorarse bastante en la definición de la prueba, lo que hizo que la casa naranja solo lograra pasar a dos de los cuatro participantes en la prueba. "¿Será que Mencho es la elegida?", se preguntaron en la casa Omega al regresar, pues no les parecía normal la cantidad de errores que cometió.

Mientras analizaban esa posibilidad, también señalaron otra actitud que les pareció sospechosa a lo largo de la prueba. "Yudisa estaba muy tranquila, se sentó a tomar el sol", recordó Rosa. Los desafiantes señalaron que, contrario a otras veces, cuando el equipo Gamma va perdiendo Yudisa se desespera y empieza a gritar a sus compañeros, pero en esta ocasión ninguno de los errores de Mencho la desesperó y parecía hasta tranquila de perder.

Teniendo eso en cuenta, Omega trataba de definir si el chaleco iba para Mencho o para Yudisa. Aunque Katiuska quería ponerle el chaleco a Yudisa para cobrarle lo que le hizo el siglo pasado, sus sospechas contra la joven la hicieron cambiar de opinión. Finalmente decidieron llevar el chaleco a Mencho y ansían ganar la siguiente prueba para enviarle el otro a la capitana de Gamma.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL