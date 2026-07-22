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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Rosalía pide disculpas tras polémico video sobre derrota de Argentina en el Mundial 2026

Rosalía pide disculpas tras polémico video sobre derrota de Argentina en el Mundial 2026

A pocos días de iniciar una serie de conciertos en Buenos Aires, Rosalía quedó envuelta en una controversia por compartir un video de Mia Khalifa relacionado con la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Rosalía pide disculpas tras polémico video sobre derrota de Argentina en el Mundial 2026
"Solo tengo amor por Argentina" -
Redes sociales

A pocos días de iniciar una serie de conciertos en Buenos Aires, la española Rosalía quedó envuelta en una polémica por compartir en sus redes sociales un vídeo de Mia Khalifa con su canción 'La Perla', en el que se refería de forma despectiva la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.

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La controversia comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York, cuando Rosalía compartió un video en su cuenta de la red social TikTok en el que de Khalifa cantaba un fragmento de la canción acompañado por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia al triunfo de España sobre Argentina.

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Junto a las imágenes se escuchaban los versos: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", lo que llevó a numerosos usuarios argentinos a interpretar la publicación como una provocación y expresar su rechazo en las redes sociales.

Ante la polémica y la reacción de los argentinos, Rosalía y Mia Khalifa eliminaron el contenido de sus respectivas cuentas y este miércoles la cantante española pidió disculpas.

"Le di a compartir porque sonaba 'La perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante en una historia de Instagram, junto a emojis de llanto y una bandera argentina.

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Luego agregó: "Solo tengo amor por Argentina", afirmó en un corazón.

La repercusión coincidió con la proximidad de los cuatro conciertos que Rosalía ofrecerá en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, dentro de su gira internacional LUX.

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En ese contexto, algunos seguidores manifestaron en redes sociales su intención de vender o devolver las entradas, mientras que otros consideraron que la cantante compartió el video sin reparar en el mensaje que acompañaba la publicación.

En noviembre de 2025, la cantante había realizado una visita fugaz a Buenos Aires, en la que asistió a un show de Cindy Cats, una banda emergente que fusiona distintos estilos musicales y pone el foco en la improvisación, y cantó en un canal de streaming.

AGENCIA EFE

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