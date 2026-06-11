Maná regresará a Colombia para celebrar 40 años de trayectoria: fecha y lugar del evento

En un anuncio que ha sacudido la escena musical latinoamericana, Maná, la banda de rock en español más influyente de todos los tiempos, ha confirmado su regreso a Colombia con su primer show en el Vive Claro de Bogotá. Este evento marcará el inicio de una serie de presentaciones especiales en estadios emblemáticos de la región.

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El anuncio se produce en un marco de euforia global, apenas unas horas antes de que la banda asuma el rol de acto principal en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, un evento que reafirma su estatus como el máximo referente del rock en nuestro idioma ante una audiencia de millones de personas en todo el planeta.



¿Cuándo será el concierto de Maná en Colombia?

La noticia que los fanáticos colombianos esperaban con ansias se ha materializado: Maná ofrecerá un único y multitudinario show en el Vive Claro de Bogotá. Esta presentación no es un concierto cualquiera; marca el inicio de una serie de cinco fechas especiales en algunos de los estadios más emblemáticos de Latinoamérica, integradas en su nueva y ambiciosa gira titulada 'Vivir Sin Aire Tour'.

El concierto en la capital colombiana está programado para el próximo 28 de noviembre, posicionándose como la primera parada de este recorrido por la región. Bogotá ha sido elegida como el punto de partida para una celebración que promete una producción de primer nivel, diseñada específicamente para conmemorar los 40 años de trayectoria de la banda.



El 'Vivir Sin Aire Tour' no solo hará vibrar a Colombia. Tras su paso por Bogotá el 28 de noviembre, la banda continuará su recorrido por los escenarios más imponentes del continente:



2 de diciembre: Lima, Perú – Estadio San Marcos.

Lima, Perú – Estadio San Marcos. 5 de diciembre: Santiago de Chile – Estadio Monumental.

Santiago de Chile – Estadio Monumental. 12 de diciembre: Buenos Aires, Argentina – Estadio River.

Buenos Aires, Argentina – Estadio River. 17 de diciembre: Ciudad de México, México.

Lo que Maná está celebrando son sus 40 años de carrera. Desde su formación en Guadalajara, Jalisco, en 1986, el cuarteto liderado por Fher Olvera ha logrado hitos que pocas agrupaciones en el mundo pueden ostentar. Con más de 50 millones de discos vendidos, Maná ha trascendido fronteras, fusionando el rock clásico con ritmos como el reggae y el pop latino, estableciendo el estándar de oro para el género.



El legado de la banda incluye el álbum 'Dónde Jugarán los Niños', reconocido como el disco de rock latino más vendido de la historia. Además, su impacto actual se refleja en cifras astronómicas en plataformas digitales: acumulan 1.3 mil millones de reproducciones anuales en Spotify y un total de 12.1 mil millones de vistas en YouTube. Recientemente, su vigencia se vio reforzada por la colaboración con la estrella internacional Dua Lipa en su álbum “Live From Mexico”, donde el tema ‘Oye Mi Amor’ fue protagonista y Fher apareció como el único artista invitado del proyecto.

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Esta gira es descrita como una celebración de su extraordinaria trayectoria, donde se reunirán los grandes clásicos que han definido la historia del rock latino. En 2025, se convirtieron en la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll y también ostentan el récord de ser el grupo con más shows en arenas en la historia de Los Ángeles y poseen la mayor cantidad de entradas para un grupo de rock latino en las listas de Billboard.



Preventa y precios de las entradas

La organización ha informado que las entradas para el espectáculo en el Vive Claro estarán disponibles próximamente a través de la plataforma Ticketmaster.co. Se espera que la demanda sea masiva, dada la exclusividad de este único show en el país y el significado histórico de la gira.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co