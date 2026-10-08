Vein en Rock al Parque 2026: la fusión entre el metal, el cómic y el 'action painting'

Con casi 14 años de trayectoria en la escena musical y artística, Vein se ha consolidado como una de las propuestas más singulares y multidisciplinarias del metal colombiano. Lejos de ser únicamente un proyecto musical, la banda ha construido un universo expandido que integra thrash, groove e industrial con narrativa gráfica de cómics, estética goth, performance y action painting (pintura en vivo en formato expresionista).



La agrupación retorna a la tarima del festival tras su participación en 2017, consolidando un concepto sonoro y visual mucho más maduro que abarca trabajos como 'Chapter One' y su más reciente producción 'Reveal'. Su puesta en escena combina el peso de los riffs con la creación plástica en directo a cargo de su percusionista e ilustrador Iván Chacón, en una propuesta cargada de crítica social, introspección y sátira.

Su presentación está programada para este sábado en el Escenario Plaza, previo al bloque de invitados internacionales, acompañados por un equipo de montaje de casi 18 personas que coordinan vestuario, iluminación, cosplay y componentes plásticos. En diálogo con Noticias Catacol, Julián Vargas (guitarra) e Iván Chacón (percusión y action painting), comparten detalles sobre cómo se entrelazan la música y el dibujo en su obra, las reflexiones detrás de su propuesta y las proyecciones internacionales de su universo artístico.



Entrevista con Julián Vargas e Iván Chacón (Vein)

Julián e Iván, ¿qué representa para Vein regresar al escenario de Rock al Parque en esta edición tan especial?

Julián Vargas: Inicialmente sabemos que Rock al Parque es emblemático a nivel distrital y hace parte de la cultura bogotana. Estar en esta edición es muy significativo porque nos introduce en la historia del festival. Regresar después de haber estado en 2017 nos hace sentir muy contentos y orgullosos.

Publicidad

Iván Chacón: Considero que hoy tenemos mayor recorrido y madurez. Le hemos ido agregando más elementos al show tanto musical como visualmente: tenemos el desarrollo de los cómics, los videoclips y el nuevo disco, 'Reveal', que tiene un nuevo sonido y un nuevo concepto.



¿Cómo se gestó inicialmente esta unión entre los cómics, la pintura y la música pesada en Vein?

I. C.: En un principio compartíamos un espacio que era estudio de ensayo y mi taller de arte. Yo entraba a practicar con ellos pintando a mano alzada en carboncillo. Tuvimos una invitación para un show y decidimos unir la parte de audio con la parte visual. Comenzó siendo algo instrumental, luego se sumaron más integrantes y en 2018 formalizamos la parte gráfica con los cómics junto a Mano de Obra Cómics. Así fue creciendo todo el proyecto.



Sostener un universo tan complejo en la música independiente no es sencillo. ¿Qué los ha mantenido unidos durante estos casi 14 años?

J. V.: En los proyectos artísticos siempre hay altibajos, pero hemos tenido la fortuna de estar unidos. Cuando comenzó a integrarse la parte visual con la musical, se fortaleció tanto la relación sonora como la personal. Adquirimos un compromiso artístico y colectivo que nos permite seguir en la batalla, con la mirada puesta en llevar este proyecto a una escala internacional.



Mucha gente llega a ustedes por el metal y descubre las historias ilustradas, o viceversa. ¿Cómo reciben esa respuesta del público?

J. V.: Es totalmente acertado. Hay personas que nos dicen que no escuchan mucho metal pero llegaron a la banda a través del cómic, y a la inversa. El cómic es un as bajo la manga que nos permite salir del underground sin volvernos comerciales, ofreciendo una puerta de entrada diferente a nuestra propuesta.



Iván Chacón: Además, nos interesa rescatar lo analógico frente a lo digital. Las manchas, las texturas y el proceso de creación en vivo junto a los riffs generan una especie de ritual o fiesta teatral que le da identidad al grupo.



El metal siempre ha tenido una postura crítica frente a la realidad. ¿Qué temáticas abordan en sus canciones y cómics?

J. V.: El metal tradicionalmente ha metido el dedo en la llaga. En Vein lo abordamos desde la introspección: cómo el individuo es un testigo crítico de la sociedad, la política y la tecnología. Además, en el cómic hay un humor negro y una sátira fina donde cualquier colombiano puede reconocer situaciones cotidianas.



I. C.: También tocamos el tema de la salud mental y la búsqueda de control en un mundo lleno de bombardeos de información. El arte nos conecta con lo esencial y nos brinda la tranquilidad necesaria para crear.



Iván, en tu caso con el action painting, ¿cómo logras que la pintura en vivo fluya con la música sin repetirte?

I. C.: Las canciones tienen conceptos universales que me permiten viajar desde diferentes ángulos. En el escenario me fundo con la música en una catarsis; hay mucha improvisación y riesgos. El trazo depende del estado de ánimo del día. Es hermoso cuando dejas que la obra te controle a ti en lugar de intentar controlarla tú a ella.



¿Qué se va a encontrar el asistente de Rock al Parque cuando se presente Vein en el Escenario Plaza?

J. V.: Va a ver el resultado de un trabajo en equipo muy profesional. Movemos un crew de cerca de 18 personas entre vestuario, maquillaje, luces y producción visual. Quienes asistan van a presenciar esa fusión total entre el montaje escénico, la propuesta plástica y nuestro sonido más potente.



Para cerrar, ¿qué viene para la banda después del festival?

J. V.: Estamos en preproducción de nuestro próximo material discográfico y proyectando la búsqueda de giras fuera del país. Rock al Parque es una plataforma clave para impulsar esa proyección internacional.



I. C.: En el apartado gráfico seguiremos expandiendo la saga de los cómics, explorando proyectos como pilotos de videojuegos y añadiendo elementos de cosplay e influencias de groove e industrial a nuestra música.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co