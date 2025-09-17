En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Vive Claro anunció nuevas medidas para su próximo concierto: Kendrick Lamar

Vive Claro anunció nuevas medidas para su próximo concierto: Kendrick Lamar

Tras algunas de las quejas de vecinos y asistentes al concierto de Green Day en Vive Claro, se anunciaron algunos cambios en el lugar. Conózcalas.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 17, 2025 12:46 p. m.
Vive Claro - Kendrick Lamar
Vive Claro anunció medidas para concierto de Kendrick Lamar -
Fotos: AFP / Colprensa

