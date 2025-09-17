Vive Claro anunció nuevas medidas para su próximo concierto: Kendrick Lamar

Luego del primer concierto en el escenario de Vive Claro, en el que se generaron algunas críticas por parte de vecinos y asistentes por ruidos y movimientos en las graderías, se han anunciado nuevas medidas para los próximos eventos. Desde el escenario se señaló que se escucharon las sugerencias y se tomó acción.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante la proximidad del siguiente concierto en Vive Claro, el del rapero estadounidense Kendrick Lamar el próximo 27 de septiembre, se anunciaron medidas y nuevos protocolos para garantizar la seguridad de los asistentes y, al mismo tiempo, la tranquilidad de los vecinos.



¿Qué nuevas medidas tiene Vive Claro?

"Tras el histórico concierto de Green Day, escuchamos la retroalimentación de los asistentes y hemos reforzado nuestros protocolos y alianzas para seguir elevando el estándar de la música en vivo en Colombia", se lee en el comunicado de Vive Claro.

Detallaron que, entre las medidas ya tomadas, ya se hicieron los ajustes operativos en transporte, accesos y logística, y también se socializó el Plan de Manejo de Ruido con las autoridades.



De la misma forma, que ya se hicieron mejoras en el plan integral de mitigación de ruido que incluye la calibración del sistema de sonido a los límites recomendados por la OMS, barreras acústicas temporales, así como monitoreos permanentes en zonas sensibles y la coordinación logística con las autoridades de movilidad y seguridad para optimizar la experiencia en accesos, parqueaderos y transporte público.

Publicidad

Reiteraron, además, que las graderías del Vive Claro están "certificadas bajo los más altos estándares internacionales, con pruebas constantes y monitoreo estructural en cada evento" y que hay una "alianza con TransMilenio que garantiza rutas especiales para el ingreso y regreso de los asistentes, facilitando una movilidad segura y rápida después de cada espectáculo".

Finalmente, que se realizaron los ajustes correspondientes a los protocolos de seguridad, accesibilidad y servicios para que todos, asistentes y vecinos, puedan disfrutar de los eventos con tranquilidad.

Publicidad

"Con estos avances, Vive Claro Distrito Cultural reafirma su compromiso de ofrecer espectáculos de talla mundial en un entorno seguro, accesible y en equilibrio con la ciudad", concluyeron desde Vive Claro Distrito Cultural en el comunicado.



¿Quién es Kendrick Lamar y cuándo viene a Colombia?

Kendrick Lamar es uno de los raperos y letristas más influyentes de su generación, considerado por muchos como el puente entre la tradición del hip hop clásico y la innovación lírica contemporánea. Nacido en Compton, California, en 1987, creció rodeado por las tensiones sociales, la violencia de pandillas y las desigualdades estructurales que marcaron el paisaje urbano del sur de Los Ángeles.

Esa experiencia moldeó su visión artística y se convirtió en el núcleo de su música: un espejo incómodo pero necesario de la realidad afroamericana en Estados Unidos.

Su carrera despegó a principios de la década de 2010 con discos como Section.80 y good kid, m.A.A.d city, este último un retrato casi cinematográfico de su juventud en Compton, donde combinó narrativas personales con reflexiones sociales. Con To Pimp a Butterfly (2015) se consolidó como un poeta del rap, fusionando jazz, funk y spoken word en un álbum que exploró la identidad, el racismo sistémico y la espiritualidad.

El cantante es el próximo gran artista en presentarse en el escenario de Vive Claro Distrito Cultural el próximo sábado 27 de septiembre, evento en el que Kendrick Lamar celebrará el éxito de su más reciente éxito global, 'Not Like Us'. El evento, además, contará con la apertura de Ca7riel & Paco Amoroso.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL