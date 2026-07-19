"Vuela alto, mi amor": el emotivo mensaje con el que Aylín Mujica despidió a su hijo tras su muerte

La actriz cubana Aylín Mujica compartió un emotivo mensaje para despedir a su hijo mayor, Mauro Menéndez, luego de confirmarse su fallecimiento a los 30 años. A través de sus redes sociales, la intérprete expresó el profundo dolor que atraviesa y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en medio de este duromomento familiar.

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"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida", escribió la actriz.



En el mismo mensaje, Mujica también dedicó unas palabras de despedida a su hijo y expresó su fe para afrontar la pérdida. "Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida mi Mau querido", concluyó.

Además del mensaje, la actriz publicó en las historias de su cuenta de Instagram un video en el que el joven aparece jugando pases con un balón en una playa junto a otras personas. Según dejó ver la propia actriz, esas imágenes corresponderían a uno de los últimos momentos que compartió su hijo antes de su fallecimiento.



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Lo que se conoce sobre la muerte de Mauro Menéndez

La muerte de Mauro Menéndez se conoció mientras Aylín Mujica participaba en las grabaciones del programa Top Chef VIP en Colombia. De acuerdo con la información publicada por Hola! México, la actriz recibió la noticia mediante una llamada telefónica durante las grabaciones del reality y, tras conocer lo ocurrido, suspendió sus compromisos profesionales para reunirse con su familia.

Antes de compartir el mensaje de despedida dedicado a su hijo, Mujica únicamente había reaccionado a una publicación del programa Al Rojo Vivo, donde escribió: "Muchas gracias familia. Solo puedo decir que estoy devastada".

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Hasta el momento, la familia no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del fallecimiento. Sin embargo, el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, informó que, según la información conocida hasta ese momento, Mauro Menéndez presentaba un cuadro de neumonía antes de viajar a Barbados y posteriormente fue trasladado a un hospital tras presentar dificultades respiratorias. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente por la familia ni por las autoridades.

También se ha informado que el joven se encontraba en Barbados, donde había viajado para asistir a un evento deportivo. No obstante, la familia ha preferido mantener reserva sobre las circunstancias del fallecimiento.



Quien confirmó públicamente la muerte de Mauro Menéndez fue su padre, el músico Osamu Menéndez, mediante un mensaje publicado en redes sociales. "Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado", escribió.

Posteriormente agregó: "Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias".

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y figuras del entretenimiento expresaron sus condolencias a la actriz. Entre ellas estuvo Maribel Guardia, quien escribió: "Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor".

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También se pronunció Yoraisy Gómez, esposa de Osamu Menéndez, quien compartió un mensaje acompañado de una fotografía de Mauro junto a su hermano menor.

"Qué hago con tanto tanto tanto dolor. Cómo le explico a Oliver que no volverás, que ya no habrá un abrazo tuyo de esos sinceros apretados, que no abrirás sus brazos para cargarlo, cómo le explico que su hermano mayor ya no está", escribió.

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Mauro Menéndez era DJ y productor musical, conocido artísticamente como MAAHEZ. Desarrollaba su carrera principalmente en Miami y en distintos destinos del Caribe y Estados Unidos, donde participaba en presentaciones, festivales y otros eventos relacionados con la música electrónica.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co