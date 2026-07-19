Así fue el espectacular show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el entretiempo del partido por el título estuvo acompañado por un espectáculo musical al estilo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos, reuniendo sobre un mismo escenario a artistas internacionales, figuras del deporte y personajes de la cultura popular.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El espectáculo se llevó a cabo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, durante el descanso del compromiso entre Argentina y España. La producción, dirigida artísticamente por Chris Martin, vocalista de Coldplay, en colaboración con Global Citizen y la FIFA, tuvo una duración de aproximadamente 17 minutos.



Madonna abrió el espectáculo

La encargada de abrir el histórico show fue Madonna. La denominada "Reina del Pop" apareció en escena interpretando "Music", uno de sus temas más reconocidos.

Su presentación estuvo acompañada por la aparición de las leyendas del fútbol Ronaldo Nazário y Ronaldinho, quienes se sumaron al espectáculo, mientras manejaban un auto. En uno de los momentos que despertó los aplausos del público presente en el estadio.



MADONNA MADE HISTORY AT FIFA WORLD CUP. pic.twitter.com/5Xl9hLmuiH — MIRIANA is confessing🪩 (@mysinsmysavior) July 19, 2026

Publicidad

Gustavo Dudamel compartió escenario con los Muppets

El espectáculo continuó con la participación del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. En una puesta en escena que combinó música y entretenimiento, Dudamel estuvo acompañado por los personajes de The Muppets, quienes le dieron paso a BTS al ritmo del canto inspirado en la selección Noruega y su jugador estrella Halaand, protagonizando uno de los segmentos más inesperados del show de medio tiempo.

el concepto de gustavo dudamel orquestando en vivo el canto de Haaland mientras los muppets están en la banda para que después aparezca BTS en el show del medio tiempo del mundial 😭 pic.twitter.com/INWozjTuMB — nacho con O (@NachoConO) July 19, 2026

BTS llevó el K-Pop al Mundial

Uno de los momentos más esperados del espectáculo llegó con la aparición de BTS. La agrupación surcoreana interpretó "Dynamite", uno de los mayores éxitos de su carrera, llevando el ritmo del K-Pop al escenario de la final de la Copa Mundial.

Publicidad

La presentación estuvo acompañada por una coreografía y un vestuario que resaltó por sus tonos rojos y que hicieron parte del espectáculo preparado para esta primera edición del show de medio tiempo.

BTS lights up the FIFA #WorldCup halftime show with a performance of “Dynamite.”



(via FOX) pic.twitter.com/BTXIYuD9Ko — Variety (@Variety) July 19, 2026

Justin Bieber cautivó al público con su sencillez

Tras la introducción de Ted Lasso, fue el turno de Justin Bieber. El cantante canadiense apareció en el escenario acompañado por una guitarra, cantando Everything Hallelujah, una letra que habla sobre la gratitud de estar vivos, mensaje que se hizo presente en el escenario.

Justin Bieber performs a special version of "EVERYTHING HALLELUJAH" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/Y6NXjVnRDX — Variety (@Variety) July 19, 2026

Shakira encabezó el cierre del espectáculo

El cierre del show estuvo a cargo de Shakira, quien previamente había sido anunciada como la artista principal del espectáculo.

Publicidad

La cantante colombiana, intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, "Dai Dai", subió al escenario acompañada por los Ghetto Kids de Uganda, vestidos de un radiante amarillo para poner el a bailar al estadio y darle broche final a la primera presentación de medio tiempo realizada en una final de la Copa Mundial de la FIFA.

Junto a ella también hicieron parte del cartel oficial Coldplay, Burna Boy y el coro PS22 Chorus, quienes cantaron en nombre del amor en el mundo.

