Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE ARMADA
EE. UU. - VENEZUELA
ANDRÉS DC
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Cómo inscribirse a los cursos cortos del Sena para aumentar las oportunidades de empleo?

¿Cómo inscribirse a los cursos cortos del Sena para aumentar las oportunidades de empleo?

Al culminar los cursos, se entrega un "certificado oficial, respaldo que fortalece la hoja de vida, aumenta las alternativas de empleo y potencia las capacidades de emprendimiento", explica el Sena.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:46 a. m.
Comparta en:
Cursos cortos del Sena
Cursos cortos del Sena para obtener certificado y aumentar oportunidades de empleo -
Getty Images - Sena