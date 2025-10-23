En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DANIEL GARCÍA-PEÑA
TRUMP ARREMETE CONTRA PETRO
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Experta reveló cuáles son los colores que utilizan las personas más inteligentes: ¿le gusta alguno?

Experta reveló cuáles son los colores que utilizan las personas más inteligentes: ¿le gusta alguno?

"No hay un color que defina la inteligencia como tal, pero hay tonos que eligen las personas con pensamiento estratégico, capacidad analítica y alto nivel de conciencia emocional", dijo la experta.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Experta reveló cuáles son los colores que utilizan las personas más inteligentes: ¿le gusta alguno?
Experta reveló cuáles son los colores que utilizan las personas más inteligentes -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad