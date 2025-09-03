Trágico accidente aéreo en Estados Unidos dejó un muerto: dos avionetas chocaron en aterrizaje

El pasado domingo, 31 de agosto, se reportó un fuerte siniestro aéreo en el que se vieron involucrados dos avionetas que chocaron en el aire cuando trataban de aterrizar en el Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en el estado de Colorado, Estados Unidos. De acuerdo con la policía local, la colisión, que se produjo alrededor de las 10:40 a. m., resultó en la muerte de una persona y dejó a otras tres heridas, provocando la clausura temporal del aeropuerto.

Las autoridades identificaron las aeronaves involucradas como una Cessna 172 y una Extra EA-300. El impacto fue tan fuerte que una de las aeronaves se partió en dos y se prendió fuego, la otra avioneta quedó en ruinas. Imágenes aéreas revelaron que uno de las dos aeronaves quedó reducido a cenizas, mientras que del otro solo se distinguían la cola, un ala y un neumático entre los escombros.



Víctimas y las reacciones en el lugar

La Oficina del Sheriff del Condado de Morgan confirmó que una persona a bordo del Extra EA-300 falleció en el lugar de los hechos. Las fuentes indican que la víctima mortal era un pasajero. El otro ocupante de la Extra EA-300 fue trasladado a un hospital cercano, aunque su condición exacta no ha sido revelada. Afortunadamente, los dos pasajeros del Cessna 172 lograron escapar con heridas leves y fueron atendidos en el mismo lugar del accidente.

En medio del caos, varios ciudadanos que presenciaron los hechos, se apresuraron a intentar ayudar a las víctimas y extinguir las llamas que salían de los restos, incluso antes de la llegada de los primeros equipos de emergencia. De acuerdo con el New York Post, La Oficina del Sheriff aprovechó para expresar su agradecimiento a estos valientes individuos por su rápido actuar y por la asistencia en la emergencia.



Si bien la causa exacta de la colisión aún no ha sido determinada, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) tienen previsto iniciar una investigación exhaustiva en los próximos días para esclarecer las circunstancias del incidente. Las autoridades no han divulgado los nombres de los ocupantes de las aeronaves hasta el momento.

Cabe destacar que, durante el fin de semana, el aeropuerto alberga una competencia de acrobacias aéreas con la participación de un equipo universitario de la Metropolitan State University de Denver. Sin embargo, los funcionarios universitarios se apresuraron a aclarar que el trágico accidente no tuvo ninguna relación con dicho evento. La universidad también extendió sus condolencias y apoyo a las familias y seres queridos afectados por este infortunado suceso.

