Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Trágico accidente aéreo en Estados Unidos dejó un muerto: dos avionetas chocaron en aterrizaje

Trágico accidente aéreo en Estados Unidos dejó un muerto: dos avionetas chocaron en aterrizaje

Una persona falleció y tres resultaron heridas tras el choque de dos avionetas mientras aterrizaban en el Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, Colorado. Conozca los detalles.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:12 p. m.
Dos avionetas chocan en el aire
Las autoridades identificaron las aeronaves involucradas como una Cessna 172 y una Extra EA-300
X: @ivancp25