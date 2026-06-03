Los cinco mejores pueblitos para acampar cerca de Bogotá, según la IA

Salir de Bogotá para acampar se volvió un plan muy buscado. La mezcla de naturaleza, aire distinto y rutas cortas hace que cada fin de semana muchas personas busquen pueblos cercanos para desconectarse. Para elegir los cinco mejores destinos, la inteligencia artificial revisó varios puntos: distancia desde Bogotá, facilidad de acceso, presencia de zonas naturales aptas para camping, seguridad, clima y variedad de paisajes.



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También tuvo en cuenta si los lugares permiten acampar de forma organizada o con opciones cercanas, y si cuentan con atractivos adicionales como cascadas, montañas o ríos. El resultado es una lista pensada para quienes quieren armar carpa sin ir muy lejos, evitando viajes largos pero sin perder la sensación de estar en otro ambiente.



Top 5 de los mejores pueblos cerca de Bogotá para acampar, según la IA

Cada uno de estos pueblos tiene un estilo distinto. La IA no definió un único “mejor lugar”, sino cinco opciones según lo que busca cada persona. Hay destinos para viajes rápidos, para climas más cálidos o para quienes prefieren agua, montaña o roca. Acampar cerca de Bogotá no requiere grandes desplazamientos. Con una buena elección, se puede salir de la rutina en pocas horas y encontrar paisajes que cambian por completo el ambiente de la ciudad.



1. Choachí: montañas, termales y cascadas

Choachí queda a poco más de una hora de Bogotá, pasando por la vía a Monserrate. Es uno de los destinos más conocidos para acampar gracias a su mezcla de naturaleza y servicios. Aquí hay opciones para todos los gustos. Se puede acampar en zonas organizadas cerca de los termales o buscar espacios más tranquilos en fincas y reservas. La cercanía con la cascada La Chorrera, una de las más altas del país, le suma un atractivo claro.

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El clima es frío en la noche, pero manejable. Durante el día hay buena luz para caminatas. Es una opción práctica: no queda lejos y ofrece paisajes de montaña con agua cerca.



2. Guatavita: lago, historia y espacios abiertos

Guatavita es conocido por su laguna, pero también es un punto clave para acampar. Queda a unas dos horas de Bogotá y la vía está en buen estado.

Alrededor del embalse de Tominé hay varios espacios donde se permite acampar. El ambiente es abierto, con vista al agua y con viento constante en algunas zonas. Esto hace que la experiencia sea distinta a la de montaña cerrada. Es un lugar que combina naturaleza con historia. Muchas personas lo prefieren por su tranquilidad y por la posibilidad de hacer actividades como kayak o caminatas suaves.



3. La Calera: opción cercana y rápida

Para quienes no quieren un viaje largo, La Calera es la salida más simple. Está a menos de una hora y tiene varios puntos donde se puede acampar. Aunque muchas personas la visitan por restaurantes o miradores, también hay zonas rurales que permiten instalar carpa. La ventaja es la cercanía: se puede salir en la tarde y estar listo antes del anochecer.



El terreno es de montaña y el clima baja en la noche, así que es clave llevar abrigo. Es una opción útil para planes cortos o para quienes apenas empiezan a acampar.



4. San Francisco: clima templado y naturaleza variada

San Francisco, en Cundinamarca, queda a unas dos horas por la vía a La Vega. Es un destino con clima más templado, lo que cambia la experiencia frente al frío de otros sitios cercanos a Bogotá.



La zona tiene fincas, reservas naturales y espacios donde se puede acampar con permiso. Abundan los caminos verdes, quebradas y zonas de bosque. Este pueblo es elegido por quienes buscan menos frío y más vegetación. Además, hay menos flujo de visitantes que en otros destinos, lo que ayuda a tener una experiencia más tranquila.



5. Suesca: rocas, río y camping organizado

Suesca es uno de los puntos más conocidos para escalar, pero también es un sitio fuerte para acampar. Está a cerca de una hora y media de Bogotá. Aquí hay zonas de camping cerca de las rocas y del río Bogotá. Muchos espacios están organizados, con baños y áreas definidas, lo que facilita la estadía.

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El terreno es más seco que en otros pueblos, con paisajes abiertos y formaciones rocosas. Esto lo hace distinto frente a destinos de bosque o montaña húmeda. Es una buena elección para quienes quieren un plan activo, ya sea con caminatas, escalada o recorridos a pie.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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