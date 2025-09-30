En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Nuevos precios de la visa americana en Colombia desde octubre: siga el paso a paso para tramitarla

Nuevos precios de la visa americana en Colombia desde octubre: siga el paso a paso para tramitarla

La medida impacta a la mayoría de categorías de visas de no inmigrante, es decir, aquellas que permiten la entrada temporal a Estados Unidos. Le contamos cómo funcionará el trámite.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Tramitar la visa americana cambia desde octubre en Colombia: nuevo precio y pasos para solicitarla
Desde el 1 de octubre de 2025, las tarifas de las visas americanas de no inmigrante cambian en Colombia. -
Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad