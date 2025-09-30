En vivo
Pensando en el Mundial 2026, ojo a estas fechas para que pueda alargar sus vacaciones

El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio. Por fortuna, en Colombia hay varios festivos para esas fechas. Atento al dato.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de sept, 2025
Pensando en el Mundial 2026, ojo a estas fechas para que pueda alargar sus vacaciones
