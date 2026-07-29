¿Un corazón roto lo puede enfermar? Las señales que no debería ignorar, según la psicología

Terminar una relación de pareja suele asociarse con sentimientos de tristeza o nostalgia, pero desde la psicología el desamor va mucho más allá de una emoción pasajera. La ruptura de un vínculo afectivo puede representar una pérdida significativa que desencadena un proceso de duelo con efectos tanto en la salud mental como en el bienestar físico. Y aunque cada persona vive esta experiencia de manera diferente, especialistas coinciden en que el organismo responde al estrés que produce una separación, lo que explica por qué algunas personas presentan síntomas que afectan su vida cotidiana durante semanas o incluso meses.



El desamor activa un proceso de duelo, según la psicología

Desde la psicología clínica, una ruptura puede compararse con otras pérdidas pues no solo desaparece la relación con la otra persona. También cambian los proyectos que se habían construido en conjunto, las rutinas compartidas y las expectativas sobre el futuro. Además, muchas personas experimentan una transformación en la manera en que se perciben a sí mismas, especialmente cuando parte de su identidad estaba ligada a la relación de pareja. Esa combinación de cambios suele generar emociones como tristeza, ansiedad, incertidumbre, enojo o culpa.

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Sobre este proceso, Mya Faride Gómez Triana, experta en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia, explicó que estos cambios "tienen explicación psicológica y neurobiológica, por lo que no deben interpretarse como una señal de debilidad". El cerebro responde a la pérdida de un vínculo mediante mecanismos similares a los que aparecen durante otras experiencias de duelo. Por esa razón, es común que durante los primeros días o semanas la persona tenga dificultades para concentrarse, disminuya su motivación o experimente una sensación constante de vacío. Sin embargo, estas reacciones no significan necesariamente la presencia de un trastorno mental, pues en la mayoría de los casos hacen parte de un proceso natural de adaptación a una nueva realidad.



¿Qué podría prolongar el malestar de un corazón roto?

Después de una separación es frecuente que aparezcan preguntas sobre lo sucedido. Muchas personas intentan identificar en qué momento comenzó el deterioro de la relación o qué decisiones pudieron cambiar el desenlace. Desde la psicología, este ejercicio de reflexión puede ser útil porque permite comprender la experiencia, organizar los hechos y extraer aprendizajes que favorezcan futuras relaciones afectivas. No obstante, cuando esos pensamientos se convierten en una repetición constante centrada únicamente en los errores propios, el proceso puede dificultar la recuperación emocional.

"El reto está en que esta reflexión no se convierta en una rumiación interminable basada exclusivamente en la culpa, sino en una oportunidad para comprender que toda relación es el resultado de la interacción de múltiples factores y de la responsabilidad compartida de quienes la conforman", agregó la experta. Además, explicó que no existe un tiempo universal para superar una ruptura. Factores como la duración de la relación, la forma en que terminó, el apoyo familiar y social, las experiencias previas y las herramientas personales para afrontar el duelo hacen que cada proceso tenga un ritmo diferente.



El cuerpo también responde al estrés de una ruptura

Entre los síntomas más frecuentes de un corazón roto se encuentran alteraciones del sueño, cambios en el apetito, fatiga, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, tensión muscular y variaciones en la presión arterial, según informó la experta Daniela Arango, de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Y es que el incremento sostenido del cortisol, conocido como la principal hormona relacionada con el estrés, también puede influir sobre el funcionamiento del sistema inmunológico. A esto se suma que muchas personas modifican sus hábitos de alimentación, descanso o actividad física durante una ruptura, lo que puede aumentar la sensación de agotamiento.



Cuando el desamor altera el descanso o reduce los niveles de energía, también puede verse afectado el desempeño en diferentes ámbitos de la vida. La dificultad para concentrarse puede traducirse en menor rendimiento académico o laboral, mientras que la pérdida de interés por las actividades cotidianas favorece el aislamiento social y limita la búsqueda de apoyo en familiares o amigos, "lo que puede perpetuar el malestar emocional". Aunque estas consecuencias pueden formar parte del proceso de duelo, si los síntomas son intensos, persisten durante un tiempo prolongado o interfieren de manera importante con la vida cotidiana, los especialistas recomiendan acudir a un profesional en salud mental para recibir orientación.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co