Ranking publicó cuáles son las mejores universidades de Barranquilla para estudiar en 2026

El nuevo informe del QS World University Rankings: Latinoamérica y el Caribe 2026, publicado por la firma británica QS Quacquarelli Symonds, posicionó a Barranquilla como uno de los polos académicos más relevantes del Caribe colombiano. Tres universidades de la ciudad aparecen entre las clasificadas en el listado regional, que evaluó a 491 instituciones de 26 países mediante indicadores relacionados con investigación, reputación académica, empleabilidad e internacionalización.

Colombia cuenta con 67 universidades clasificadas en el QS Latinoamérica 2026, ubicándose entre los países con mayor número de instituciones en el listado, solo por debajo de Brasil y al mismo nivel que México. De ese total, Barranquilla aporta tres representantes, un número menor frente a Bogotá o Medellín, pero con una incidencia importante en el desarrollo educativo y científico del norte del país. Entre los indicadores evaluados por QS, se encuentran:



Reputación académica, construida a partir de encuestas a académicos internacionales.

construida a partir de encuestas a académicos internacionales. Empleabilidad, evaluada por la percepción de empleadores.

evaluada por la percepción de empleadores. Citaciones por documento, que mide el impacto de las investigaciones publicadas.

que mide el impacto de las investigaciones publicadas. Producción por profesor, que considera la cantidad de publicaciones en relación con el número de docentes.

que considera la cantidad de publicaciones en relación con el número de docentes. Presencia internacional, entre otros aspectos, que reflejan la calidad de la enseñanza y el reconocimiento regional.

Las mejores universidades de Barranquilla para estudiar en 2026

La Universidad del Norte se ubicó en el puesto 58 a nivel latinoamericano, consolidándose como la institución barranquillera mejor posicionada del listado. Su desempeño destaca particularmente en los indicadores de citas por artículo (67,5) y artículos por facultad (73,4), que reflejan la productividad y visibilidad de su comunidad académica en publicaciones indexadas. En reputación académica obtuvo 50,8 puntos, y en proyección estudiantil alcanzó 23,2. La institución se mantiene entre las primeras 60 de la región.

Por su parte, la Universidad de la Costa (CUC) se encuentra en el rango 191–200, y aunque no figura entre las 100 primeras, presenta un desempeño notable en investigación. Con 95,4 puntos en citas por artículo y 92,6 en artículos por facultad, se ubica como una de las universidades colombianas con mejor producción científica relativa dentro del ranking. Estos resultados contrastan con su puntuación más baja en reputación académica (8,4) y experiencia estudiantil (12,5).



La Universidad del Atlántico, la principal institución pública del departamento, se ubicó en el rango 201–250. Su mayor fortaleza se refleja en las citas por artículo (89,2), un puntaje que la posiciona por encima de varias universidades privadas del mismo rango. En cambio, los artículos por facultad (13,1) y la reputación académica (24,3) muestran márgenes de mejora en productividad interna y tiene 8,9 puntos en experiencia estudiantil.



Universidades en Colombia donde más buscan empleados las empresas

La Universidad de los Andes encabeza la lista nacional con una calificación perfecta de 100 puntos en reputación del empleador, lo que la ubica como la universidad colombiana cuyos egresados son más buscados por las empresas. A nivel regional, se ubica en la quinta posición general. En segundo lugar está la Universidad Nacional de Colombia, también con un puntaje de 100, seguida por la Pontificia Universidad Javeriana, que alcanza 99,6. Estas tres instituciones representan a Colombia en el top 10 latinoamericano y confirman la confianza que los empleadores depositan en sus graduados.

Más abajo en el listado se destacan universidades que han fortalecido sus vínculos con el sector productivo y que también obtuvieron altas puntuaciones en empleabilidad. Entre ellas, la Universidad de La Sabana y la Universidad Externado de Colombia, ambas con 92,8 puntos, ocupan los puestos 18 y 19 en la región, respectivamente. Les siguen la Universidad del Rosario (91,5), EAFIT (88,7), la Universidad de Antioquia (82,8) y la Universidad Industrial de Santander (UIS), con 72,8 puntos. De esta forma, da el siguiente listado de QS en el indicador de empleabilidad:



Universidad de los Andes (Bogotá) – 100 puntos Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) – 100 puntos Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) – 99,6 puntos Universidad de La Sabana (Bogotá) – 92,8 puntos Universidad Externado de Colombia (Bogotá) – 92,8 puntos Universidad del Rosario (Bogotá) – 91,5 puntos Universidad EAFIT (Medellín) – 88,7 puntos Universidad de Antioquia (Medellín) – 82,8 puntos Universidad Industrial de Santander – UIS (Bucaramanga) – 72,8 puntos Universidad del Norte (Barranquilla) – 66,6 puntos Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) – 59,7 puntos Universidad del Valle (Cali) – 52,9 puntos Universidad ICESI (Cali) – 39,5 puntos Universidad de Medellín (Medellín) – 23,9 puntos Universidad de la Costa (Barranquilla) – N/A Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá) – 22,1 puntos Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá) – 31,3 puntos Universidad EIA (Envigado) – 29,4 puntos Universidad Tecnológica de Pereira (Pereira) – 27,2 puntos Universidad de La Salle (Bogotá) – 27,3 puntos Universidad del Atlántico (Barranquilla) – 12,3 puntos Universidad de Cartagena (Cartagena) – 19,2 puntos Universidad de Córdoba (Montería) – 19,9 puntos Universidad del Cauca (Popayán) – 14,0 puntos Universidad de San Buenaventura (Bogotá) – 9,7 puntos

De las universidades colombianas incluidas en el ranking, más de la mitad tienen su sede principal en Bogotá, lo que confirma la concentración de oportunidades laborales y educativas en la capital. Medellín, por su parte, se posiciona como el segundo gran polo académico del país, con la presencia de la Universidad de Antioquia, EAFIT, la Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín y la EIA.



Los Andes, Nacional y Javeriana entre las mejores universidades de Latinoamérica

Colombia logró mantener un alto nivel de representación con 67 universidades clasificadas, lo que lo ubica en el segundo lugar a nivel regional en cantidad de instituciones, igualado con México y solo por debajo de Brasil, que cuenta con 130. No obstante, los resultados muestran que una parte considerable de las universidades colombianas experimentó un retroceso: el 38% de ellas descendió posiciones, un 8% subió y el 54% restante permaneció estable. Este es el listado de las mejores universidades de Colombia en el informe de América Latina y el Caribe:



Rango regional Universidad Ciudad 8 Universidad de los Andes Bogotá 12 Universidad Nacional de Colombia Bogotá 18 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 20 Universidad de Antioquia Medellín 27 Universidad del Rosario Bogotá 34 Universidad de La Sabana Bogotá 57 Universidad EAFIT Medellín 58 Universidad del Norte Barranquilla 66 Universidad del Valle Cali 79 Universidad Externado de Colombia Bogotá 80 Universidad Pontificia Bolivariana Medellín 91 (=) Universidad Industrial de Santander (UIS) Bucaramanga 113 Universidad ICESI Cali 140 (=) Universidad de Medellín Medellín 191–200 Universidad de la Costa Barranquilla 201–250 Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Bogotá 201–250 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá 201–250 Universidad EIA Envigado 201–250 Universidad El Bosque Bogotá 201–250 Universidad Tecnológica de Pereira Pereira 201–250 Universidad de Cartagena Cartagena 201–250 Universidad de Córdoba Montería 201–250 Universidad de La Salle Bogotá 201–250 Universidad de San Buenaventura Bogotá 201–250 Universidad de Santander - UDES Bucaramanga 201–250 Universidad del Atlántico Barranquilla 201–250 Universidad del Cauca Popayán 201–250 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Bogotá 201–250 Universidad Antonio Nariño Bogotá 201–250 Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Bucaramanga

Para los estudiantes, estos rankings representan "una visión más clara de cómo se comparan las instituciones en áreas importantes como la reputación académica, la empleabilidad y la experiencia estudiantil. Pueden ayudarte a ver qué universidades destacan en las áreas que te interesan, ya sea encontrar las mejores oportunidades de investigación, estudiar en una institución con conexiones globales o asegurar sólidas perspectivas profesionales tras la graduación", según se lee en la página web de Quacquarelli Symonds (QS).



