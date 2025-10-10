En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Esta es la universidad con mayor nivel de reputación académica en Colombia, según nuevo ranking

Esta es la universidad con mayor nivel de reputación académica en Colombia, según nuevo ranking

El nuevo ranking QS destaca a varias instituciones del país por su reputación académica, producción investigativa y empleabilidad. Le contamos cuál logró posicionarse entre las diez mejores de la región.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Esta es la universidad con mejor reputación académica en Colombia: no es la Nacional
Una universidad colombiana se consolida como la de mayor prestigio académico en Latinoamérica, según QS 2026. -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad