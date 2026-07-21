Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, habla tras victoria en Senado de Honorio Henríquez

Continúan los ecos tras el primer tropiezo del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella luego de las elecciones de Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, como presidente del Senado de la República, y de Nicolás Barguil, representante a la Cámara, como nuevo presidente de dicha corporación. El mandatario entrante ya se pronunció y no reconoció lo sucedido como una derrota. Mencionó De la Espriella que “no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas. Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia”. Uno de los últimos en referirse fue el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara.

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De la Espriella felicitó a Honorio Henríquez “por su elección como presidente del Senado de la República y al doctor Nicolás Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes. Les deseo el mayor de los éxitos en las altas responsabilidades que hoy asumen. Estoy seguro de que, desde la independencia de cada corporación, encontraremos puntos de encuentro para impulsar las iniciativas que necesita Colombia y hacer realidad la Patria Milagro”.



Honorio Henríquez habló sobre su elección como presidente del Senado y una comunicación que tuvo con De la Espriella: “Agradezco la llamada del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Le reiteré mi compromiso de ejercer la Presidencia del Senado con absoluto respeto por la Constitución, garantizando los derechos de la oposición, independientes y bancada de Gobierno. Desde la colaboración armónica entre los poderes públicos, trabajaremos con diálogo, responsabilidad y respeto para impulsar todas las iniciativas que beneficien a los colombianos y fortalezcan nuestras instituciones”.



Centro Democrático y la "intensidad de llamadas" de Rodrigo Lara

Rodrigo Lara, nombrado como ministro del Interior por Abelardo de la Espriella, se pronunció tras la victoria del senador Henríquez. Y es que desde las redes sociales del Centro Democrático, previo a conocerse la victoria del nuevo presidente del Senado, se había escrito un trino en el que se mencionó una serie de llamadas hechas por Lara: “La intensidad de llamadas del ministro Rodrigo Lara a los congresistas a quiénes llegará, ¿a los nunca o a los de siempre?”.

Sobre la pregunta de si ya se había comunicado con Henríquez, Lara dijo que “sí, claro, ya hablamos con él. Muy bien, divinamente. Lo importante es, básicamente, resolver los grandes problemas de los colombianos, trabajar armónicamente. Aquí no hay vanidades”.



En cuanto a qué viene para las relaciones Gobierno-Congreso, Rodrigo Lara sostuvo que “este es un gobierno que va a ejecutar y a aplicar la ley. El presidente ha dicho que hay demasiadas leyes. La agenda legislativa de este gobierno es escueta. Aquí no nos creemos grandes reformadores. Aquí queremos, básicamente, aplicar la ley, perseguir a los delincuentes, limpiar la corrupción, limpiar esas malas prácticas de repartijas con el Congreso”.



Por último, Rodrigo Lara se refirió a su relación con el Centro Democrático y dijo que es “magnífica. Siempre nos hemos referido en los mejores términos”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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