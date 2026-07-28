Los cinco pueblos más bonitos para visitar en Boyacá este 2026, según la IA

Boyacá es uno de los departamentos con mayor riqueza histórica y cultural de Colombia. Sus municipios conservan plazas, iglesias, caminos antiguos, artesanías y paisajes que atraen visitantes durante todo el año. Elegir los pueblos más bonitos no es una tarea sencilla, porque gran parte de esa valoración depende de gustos personales. Sin embargo, las herramientas de inteligencia artificial permiten analizar grandes volúmenes de información y detectar cuáles son los destinos que generan mayor interés y reconocimiento entre viajeros y expertos en turismo.

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Para elaborar esta selección, la IA tuvo en cuenta factores como la cantidad de reseñas positivas en plataformas de viajes, la presencia de patrimonio histórico y arquitectónico, el nivel de conservación de los centros urbanos, la oferta cultural, el atractivo de los paisajes naturales y la frecuencia con la que estos municipios aparecen en guías turísticas y búsquedas en internet.



Top cinco de de los pueblos más bonitos para visitar en Boyacá, según la IA

Con base en los criterios anteriormente mencionados, estos son los cinco pueblos de Boyacá que destacan por reunir historia, cultura y naturaleza:

5. Pueblito Boyacense: combina arquitectura regional en un solo lugar

Aunque técnicamente forma parte de Duitama, el Pueblito Boyacense aparece con frecuencia entre los sitios más fotografiados y visitados de Boyacá. La IA detectó que su popularidad se debe a una característica particular: recrea en un mismo espacio elementos arquitectónicos de diferentes municipios del departamento. Esto permite que los visitantes conozcan varias expresiones de la identidad boyacense en una sola visita. Su diseño urbano, las plazas temáticas y la cercanía con otros atractivos turísticos lo convierten en un destino recurrente para quienes recorren la región.



4. Tibasosa: gana reconocimiento por su oferta gastronómica y sus tradiciones

Tibasosa se ha consolidado como uno de los pueblos más visitados del corredor turístico de Boyacá. Según el análisis realizado por la IA, uno de sus principales atractivos es la relación entre patrimonio, gastronomía y actividades familiares. El municipio es ampliamente conocido por los productos derivados de la feijoa, una fruta que forma parte de la identidad local. A esto se suma la conservación de edificaciones históricas y espacios públicos que mantienen elementos de la arquitectura tradicional boyacense. Las reseñas de viajeros destacan la facilidad para recorrer el pueblo y disfrutar de su oferta cultural.



3. Ráquira: conquista a los visitantes con su tradición artesanal

Cuando se analiza la identidad cultural de Boyacá, Ráquira aparece entre los municipios más representativos. La inteligencia artificial identificó un alto volumen de menciones relacionadas con la producción artesanal, especialmente en cerámica y alfarería. Sus fachadas coloridas y la actividad comercial asociada a las artesanías generan una experiencia diferente frente a otros destinos del departamento. Las calles del municipio funcionan como una vitrina permanente del trabajo de los artesanos locales. Esto ha permitido que Ráquira se posicione como una parada frecuente para turistas nacionales y extranjeros interesados en conocer expresiones culturales tradicionales.



2. Monguí: destaca por su patrimonio y sus paisajes de montaña

Ubicado en la provincia de Sugamuxi, Monguí es uno de los pueblos que más menciones positivas recibe en plataformas de turismo. La IA encontró que buena parte de los visitantes resaltan la conservación de su centro histórico, el puente colonial de Calicanto y la basílica construida durante la época colonial. También tiene una conexión directa con el páramo de Ocetá, uno de los ecosistemas más visitados del departamento. La presencia de escenarios naturales cercanos y la tranquilidad del casco urbano son factores que influyeron en su ubicación dentro de este listado.



1. Villa de Leyva: lidera las preferencias por su arquitectura y patrimonio

Villa de Leyva aparece de manera recurrente entre los destinos más visitados de Colombia. Su plaza principal, considerada una de las más grandes del país, es uno de los símbolos del municipio. La IA identificó que este pueblo concentra una amplia cantidad de referencias en portales turísticos, reseñas de viajeros y publicaciones especializadas. Su atractivo se basa en la conservación de la arquitectura colonial, las calles empedradas y una oferta constante de eventos culturales.



Además, cuenta con sitios de interés como el Museo del Fósil, el Parque Arqueológico de Monquirá y varios espacios dedicados a la historia regional. La combinación entre patrimonio y actividades turísticas lo convierte en uno de los lugares más reconocidos de Boyacá.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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