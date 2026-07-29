Universidad abre una carrera para quienes sueñan con ser influencer: esto es lo que enseñan

Con el auge de las redes sociales y el crecimiento de plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook donde miles de personas generan ingresos mediante videos, transmisiones, podcast y publicaciones, una universidad en Estados Unidos comenzó a ofrecer un programa de pregrado enfocado en la economía de futuros creadores de contenido. De acuerdo con la institución, la formación busca preparar a los estudiantes para desarrollar proyectos propios o trabajar con marcas, medios de comunicación y empresas que requieran expertos en contenido digital.

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Aunque durante años esta actividad se aprendía de manera empírica, el nuevo programa busca ofrecer una formación en herramientas de comunicación, producción audiovisual, análisis de datos y construcción de marca personal para responder a las exigencias de la industria actual. Se trata de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), una institución pública ubicada en Tempe, Arizona (Estados Unidos), que incorporó a su oferta académica la licenciatura en Creación de Contenido, un programa diseñado para preparar a estudiantes interesados en desarrollar proyectos digitales o trabajar en sectores relacionados con las redes sociales, el marketing y los medios de comunicación.



¿Qué aprenderán los estudiantes durante la carrera para ser influencer?

De acuerdo con la descripción oficial del programa, la carrera está enfocada en formar "influencers y narradores estratégicos que prosperan en la economía de creadores, en constante evolución", sector que ha ganado protagonismo gracias al crecimiento de plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Twitch y los servicios de podcast. El plan de estudios contempla asignaturas relacionadas con:



Planeación de contenidos.

Producción de video.

Producción de podcasts.

Estrategias para redes sociales.

Construcción de marca personal.

Comunicación integrada.

Análisis de audiencias.

Producción multimedia.

La universidad explica que el objetivo es que los estudiantes desarrollen habilidades tanto creativas como analíticas para producir contenidos dirigidos a diferentes públicos y plataformas. Uno de los aspectos incluidos en la licenciatura es la realización de experiencias prácticas durante el proceso de formación. Entre las actividades disponibles se encuentran estudios de contenido en Los Ángeles, Estados Unidos; prácticas relacionadas con contenido de marca; pasantías en medios de comunicación y programas internacionales orientados a la producción audiovisual.



¿Cuáles son las salidas laborales de la licenciatura en Creación de Contenido?

La institución indica que los egresados podrán desempeñarse en diferentes áreas vinculadas con la comunicación y el entorno digital. Entre las opciones profesionales mencionadas aparecen:



Estrategia de contenido.

Influencia digital.

Producción de contenido.

Marketing digital.

Gestión de redes sociales.

Podcasting.

Narración de historias para marcas.

Producción audiovisual.

Fotografía y videografía.

Asimismo, la universidad presenta ejemplos de cargos relacionados con este campo, entre ellos especialista en comunicaciones, especialista en relaciones públicas, gerente de marketing y gerente de relaciones públicas; además, la institución aclara que algunos de estos puestos pueden requerir experiencia adicional o estudios complementarios. En cuanto a la admisión, los estudiantes internacionales también deberán acreditar dominio del idioma inglés mediante pruebas reconocidas como TOEFL, IELTS, Pearson o Duolingo English Test.

De acuerdo con la institución, los alumnos con buen rendimiento académico podrán solicitar el ingreso a un programa acelerado que combina la licenciatura con una maestría. Generalmente, este proceso comienza durante el tercer año de estudios y la modalidad permite cursar materias de nivel de posgrado antes de finalizar la carrera, reduciendo el tiempo necesario para obtener ambos títulos. El programa pertenece a la Escuela Walter Cronkite de Periodismo y Comunicación de Masas, una de las unidades académicas de la universidad especializadas en comunicación, periodismo y medios digitales.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co