UNIDAD INVESTIGATIVA

Las nuevas rutas que estarían tomando los carteles de droga, ante despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ante los duros golpes de las autoridades en el mar y la presencia de buques militares de Estados Unidos, los carteles de la droga han empezado a buscar rutas alternas para el tráfico de cocaína.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: septiembre 07, 2025 09:10 p. m.
Rutas del narcotráfico.
AFP / Noticias caracol