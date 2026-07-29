Carlos Caicedo irá a prisión tras ser condenado por caso de corrupción ocurrido en Santa Marta

Carlos Caicedo, ex gobernador del Magdalena (2020-2023) y ex alcalde de Santa Marta (2012-2015), acaba de ser condenado y será enviado a la cárcel por un caso de corrupción en un proyecto, iniciado en 2014 y que costó más de 6.000 millones de pesos. Para ese entonces, el político ejercía su cargo como mandatario de la capital del Magdalena. Con este fallo, se determina que el exmandatario si tuvo responsabilidad penal en el proceso. En la audiencia de lectura del fallo, un juez de conocimiento señaló que en las acciones del entonces alcalde hubo un detrimento a la salud pública.

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La audiencia de lectura del fallo inicialmente estaba programada para el 22 de junio, pero el despacho encargado decidió aplazarla por problemas de agendas de algunos de los actores procesales. En ese sentido, la diligencia quedó para este martes 29 de julio a las 9:00 a. m.

¿Qué es lo que se investigaba en el caso de Carlos Caicedo?

Los hechos que son materia de investigación tienen relación directa con una iniciativa que buscaba modernizar el centro de salud de Mamatoco. Este proyecto costó alrededor de 6.500 millones de pesos. Para la juez del caso no hubo rigor en la licitación y la adjudicación de lo que prometía ser un megaproyecto, pero que al final generó la destrucción -o demolición- de cinco centros hospitalarios, específicamente los de: Mamatoco, Taganga, La Paz, Bastidas y Candelaria. Los medios regionales reportan que los escombros quedaron siendo elefantes blancos a la vista de los samarios. A juicio de la togada, no solo hubo detrimento del erario público, sino también una afectación a la salud de los ciudadanos.



Carlos Caicedo fue condenado a prisión

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El fallo en sentido condenatorio considera que Caicedo es responsable de este caso en calidad de coautor por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación agravado. La condena se fundamenta en que hubo una actuación dolosa (de forma deliberada, consciente) que terminó afectando el patrimonio público de los samarios. La juez decidió dar lectura a la sentencia en esta misma diligencia, en la que condenó a Carlos Caicedo a 117 meses de cárcel, que se traducen a nueve años, por estos delitos. Además tendrá que pagar una multa de 4.400 millones de pesos y quedará inhabilitado para ejercer funciones durante estos nueve años. El fallo señala que Caicedo no es acreedor de ningún tipo de mecanismo sustitutivo, eso quiere decir que no tendrá beneficio de casa por cárcel. Así las cosas, queda que se emita la orden e captura correspondiente. La decisión tiene cabida a recursos de apelación, que se espera que ejerza la defensa del político samario.

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