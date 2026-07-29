A prisión, hombre señalado de maltratar y amenazar a expareja por una foto en redes sociales

A la cárcel fue enviado un hombre identificado como Clever Fabián Bonilla Mantilla por agredir y amenazar a su expareja por una imagen que ella subió a redes sociales. El hecho fue reportado en Buenaventura, Valle del Cauca, el 3 de febrero de 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, capturó al imputado en el barrio Modelo del municipio vallecaucano. Fue acusado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que no aceptó. Bonilla Mantilla deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. (Lea también: A plena luz del día, hombre atacó con arma cortopunzante a una mujer frente a una amiga)



¿Cómo maltrató a su expareja?

Según lo informado por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías, el indiciado presuntamente maltrató física, verbal y psicológicamente a su excompañera sentimental luego de reclamarle a la víctima haber subido una fotografía suya a las redes sociales. De acuerdo con el ente investigador, el sujeto “habría intimidado a la mujer con lo que parecía ser un arma de fuego”.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo reveló cifras de violencia contra la mujer ante los crímenes y ataques que se han registrado en Colombia, algunos de estos en el Valle del Cauca, como el crimen de María Camila Potosí, en Cali, una joven de 21 años embarazada asesinada y se cree que la bebé que esperaba aún estaría con vida. (Lea también: Las hipótesis que trabajan autoridades en torno a la búsqueda de la bebé de María Camila Potosí)



“Cada caso de violencia intrafamiliar, delito sexual, feminicidio, explotación o trata es una vida que el Estado tiene el deber de proteger”, señaló la Defensoría, indicando que hasta el 30 de junio de 2026, 184 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidios o tentativa de feminicidio este año. En cuanto a violencia intrafamiliar, las víctimas ascienden a 47.581, mientras que 13.693 han sufrido agresiones sexuales y 135 menores de edad han sido explotadas. (Lea también: Mujer habría sido víctima de feminicidio tras ser golpeada con una tabla: dos menores vieron todo)



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL