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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Surge fecha clave para la extradición de Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio

Surge fecha clave para la extradición de Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio

Zulma Guzmán está en una cárcel de máxima seguridad en Reino Unido, pero su extradición a Colombia todavía está pendiente de recibir luz verde definitiva.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Zulma Guzmán y el caso talio: inspeccionarán cárcel en Colombia

La justicia británica llevó a cabo una nueva audiencia en el proceso de extradición de Zulma Guzmán, la colombiana que ahora es conocida en Reino Unido, donde continúa recluida, como la "asesina de las frambuesas". En el marco del proceso, las autoridades fijaron una fecha en la que se conocerá si Guzmán será trasladada a Colombia o no. Cabe recordar que la justicia colombiana requiere su extradición, ya que figura como la principal sospechosa de la muerte de dos menores de edad que fallecieron tras ser envenenadas con talio.

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¿Cuál es la fecha clave en el proceso de Zulma Guzmán y por qué?

La audiencia fue presidida por la Corte de Magistrados de Westminster, donde Guzmán compareció por videoconferencia desde una sala de la cárcel de máxima seguridad HM Bronzefield. Allí ha permanecido recluida desde que fue arrestada formalmente el 6 de enero de este año, aunque se sabe que habría llegado a Reino Unido el 11 de noviembre de 2025.

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Zulma Guzmán no intervino durante la audiencia, salvo para confirmar su nombre completo y su fecha de nacimiento. La jueza encargada del caso en Reino Unido prorrogó su detención por 28 días más, ya que no ha cometido como tal un delito en ese país. La próxima audiencia quedó programada para el 20 de agosto. Sin embargo, la justicia británica confirmó que será durante la semana del 2 al 6 de noviembre cuando se determine si se autoriza o no la extradición de Zulma Guzmán a Colombia.

Guzmán reapareció ante el ojo público el 16 de diciembre de 2025, cuando la policía intentó detenerla y ella se lanzó al río Támesis, del que fue rescatada con un cuadro de hipotermia. Desde entonces permanece bajo custodia y figura como la primera persona requerida por Colombia ante Reino Unido por un delito tan grave como el homicidio múltiple. Además, en el proceso también se investigan dos presuntas tentativas de homicidio contra personas que quedaron en estado crítico.

A Guzmán se le podría catalogar como una asesina serial, según declaraciones entregadas por la fiscal general Luz Adriana Camargo a inicios de 2026, debido al comportamiento sistemático que habría evidenciado el caso. Una de las afectadas por este químico insaboro e inodoro habría sido Elvira Restrepo, cuñada de la ahora procesada, quien recibió un paquete de chocolates presuntamente envenenados en enero de 2025 y tuvo que recibir tratamiento para contrarrestar los efectos del talio.

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Se prevé que, en caso de autorizarse su traslado, Zulma Guzmán Castro sea recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Su traslado quedó en suspenso después de que no se realizara la inspección inicialmente programada para el 31 de marzo, ya que el centro de reclusión debe cumplir determinadas condiciones exigidas por la legislación del Reino Unido para autorizar la extradición.

María Paula Rodríguez Rozo
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