Noticias Caracol  / JUDICIAL  / El peligroso jefe del Tren de Aragua que intentó huir de la Policía, se lanzó de sexto piso y murió

El peligroso jefe del Tren de Aragua que intentó huir de la Policía, se lanzó de sexto piso y murió

Ender Alexis Rojas, señalado jefe del Tren de Aragua en Perú y Chile, se escondía en un lujoso edificio de Sabaneta, Antioquia.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 15 de oct, 2025
Ender Alexis Rojas, señalado jefe del Tren de Aragua en Perú y Chile.
