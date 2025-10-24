En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Ordenan que 'Noviembre', película inspirada en la toma del Palacio de Justicia, elimine un diálogo

Ordenan que 'Noviembre', película inspirada en la toma del Palacio de Justicia, elimine un diálogo

Un juez de Bogotá ordenó eliminar el diálogo de la película 'Noviembre' por afectar la "honra y buen nombre" del magistrado Manuel Gaona, quien fue asesinado en estos hechos, y su familia.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Noviembre
La película colombiana fue estrenada en Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2025.
Cortesía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad