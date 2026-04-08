"Encabezaron organización criminal": Fiscalía en escrito de acusación contra Bonilla y Velasco

En el escrito de acusación de la Fiscalía contra los Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) se detalla cómo habrían liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, destinó más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.

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En el escrito, de 287 páginas, la Fiscalía detalla cómo habría sido la actuación de los dos exfuncionarios del Gobierno Petro. “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias”, se lee en el documento.

En otro de los puntos, el ente investigador señaló que “ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”.



En la acusación, además, reiteraron que “consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”. En el texto además se aseguró que, al parecer, entregaron a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos.



Para la Fiscalía, Bonilla y Velasco “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”, en la que se “plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”.



Ricardo Bonilla, en libertad

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad este martes por vencimiento de términos al exministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril.

"Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (...) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", expresó Álvarez.

Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva en diciembre pasado mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

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La Fiscalía los acusa de haber liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos (unos 166 millones de dólares de hoy) para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.

La magistrada que ordenó su detención señaló en diciembre que pese a que los exministros ya no ocupan cargos públicos, persisten los riesgos para el proceso penal, al considerar que las conductas investigadas se apoyaban en redes políticas y administrativas que operaban a través de terceros.

El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios.



“Un mal día en el avance de este caso”

De otro lado, Hernando Herrera, director de Excelencia por la Justicia, dijo en Noticias Caracol que el caso de la UNGRD es "uno de los peores escándalos de corrupción que se han presentado en las últimas décadas en el país". Describió el entramado como una estructura para el "saqueo de una entidad pública para además comprar eventualmente votos en el Congreso".

Consideró que los recientes sucesos, como la libertad de Bonilla por vencimiento de términos, representan "un mal día en el avance de este caso y en hallar a los responsables para efectos de sancionarlos debidamente". Explicó que lo ocurrido con Bonilla fue producto de una "diferencia conceptual en materia de interpretación" entre la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá sobre el momento exacto en que empezaba a correr el plazo para radicar el escrito de acusación.

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Herrera aclaró que la libertad del exministro Bonilla "no genera impunidad" y tampoco implica que "se haya declarado su inocencia", ya que el procesado seguirá vinculado al juicio. Aprovechó para señalar que en el país "se nos ha ido la mano en gabelas innecesarias frecuentes y permanentes para los delincuentes".

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