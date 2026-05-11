Ricardo Roa se declara inocente y no acepta cargos imputados por violación de topes de campaña Petro

En una audiencia pública reciente, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se declaró inocente y no aceptó los cargos por violación de topes, que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación.



Ricardo Roa no aceptó los cargos

Durante la diligencia, el fiscal especializado contra la corrupción, Elkin Ardila Espinosa, señaló que Roa, en su calidad de administrador de los recursos de la campaña, habría permitido que los gastos electorales superaran los límites legales establecidos por la autoridad electoral. Según las investigaciones de la Fiscalía, el exceso de gastos fue de:



$1.388 millones de pesos durante la primera vuelta.

$276 millones de pesos en la segunda vuelta.

Las pruebas presentadas por el ente acusador indican que estos gastos excedentes estarían relacionados con diversos conceptos logísticos y operativos, tales como ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, alimentación y piezas publicitarias. Asimismo, se mencionaron créditos para eventos de cierre de campaña y aportes provenientes de un sindicato.

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Ante la pregunta directa del despacho sobre si aceptaba los cargos por el delito formulado, Roa respondió de manera contundente: "No acepto los cargos". Con esta negativa, se espera que en los próximos días la Fiscalía radique de manera formal un escrito de acusación contra el hoy directivo de Ecopetrol para dar inicio a la siguiente etapa del proceso judicial.

#LOÚLTIMO | Ricardo Roa se declaró inocente y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por, presuntamente, haber violado topes en la campaña 'Petro Presidente' de 2022.



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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL