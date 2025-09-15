¿Aceptaría estar esposado a su ex por un mes? MrBeast pagó $250.000 dólares por este reto

¿Sería capaz de estar esposado a su expareja a cambio de una gran suma de dinero? Este es el nuevo reto con el que Jimmy Donaldson, youtuber conocido mundialmente como MrBeast, captó la atención de sus millones de seguidores en redes sociales. El creador de contenido le pagó $250.000 dólares (aproximadamente 973.657.500 de pesos colombianos) y regaló dos carros Tesla a dos jóvenes que fueron pareja hace tres años y aceptaron este desafío.



"Si pasan 30 días encadenados juntos, voy a darles 250.000 dólares": MrBeast

MrBeast presentó a los participantes, Suzie y Josh, quienes mantuvieron una relación sentimental durante cuatro años y se habían separado hace tres. La ruptura, iniciada por Suzie, dejó a Josh con un notable resentimiento, un factor que sin duda añadiría capas de complejidad al desafío. La oferta era clara: si lograban completar los 30 días encadenados, el premio de 250.000 dólares sería suyo. La decisión fue afirmativa por parte de ambos, y así, con el sonido de las esposas uniéndolos, el reloj comenzó a correr. La advertencia de Jimmy Donaldson fue contundente: si alguno decidía abandonar el reto cruzando una línea roja, las esposas serían retiradas de inmediato, pero ninguno ganaría nada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El "hogar feliz" preparado para ellos por MrBeast incluía una cocina, espacio para hacer ejercicio, camas separadas y un peculiar signo de interrogación que prometía revelaciones futuras. Sin embargo, la mayor preocupación inicial, dada su condición de estar esposados, fue el uso del baño. La cruda realidad de tener que bañarse y usar el inodoro juntos, sin privacidad, se manifestó rápidamente, provocando exclamaciones de incredulidad y frustración. Suzie, con experiencia previa en desafíos de resistencia, como haber pasado 100 días en una habitación con un desconocido, se enfrentaba ahora a una situación aún más íntima y cargada emocionalmente: compartir un espacio vital con alguien a quien conocía "muy bien".



Así fueron los primeros días del reto: distanciamiento y resentimiento

La primera etapa del desafío estuvo marcada por la dificultad de encontrar una rutina y la palpable tensión entre Suzie y Josh. A pesar de estar unidos por una cadena inicial de 18 metros, que permitía cierta autonomía, optaron por mantener una distancia significativa. Suzie confesó sentirse nerviosa por el reto, reflexionando sobre el hecho de estar nuevamente "encerrados juntos" después de cuatro años de relación y tres de separación. Josh, por su parte, mostró una actitud inicial de "desconsideración" hacia Suzie, justificándola con el resentimiento por la ruptura.

Los incidentes cotidianos, como salpicaduras de grasa al cocinar o la falta de comunicación, exacerbaban la situación. El silencio constante y la incapacidad de interactuar de manera constructiva llevaron a MrBeast a preguntarse si una cadena más corta los acercaría o, por el contrario, los separaría aún más.



Al quinto día, MrBeast intervino con una oferta para celebrar los primeros cinco días encadenados. La cadena se acortaría de todos modos, pero tenían una opción: una cadena de 15 metros o una de 9 metros. Si elegían la de 9 metros, su premio final se incrementaría en 25.000 dólares, sumando un total de 275.000 dólares al bote. A pesar de las dudas iniciales de Suzie, la perspectiva del dinero adicional convenció a ambos. Josh incluso bromeó sobre haber estado con ella "cuatro años sin paga". La cadena se redujo a la mitad, marcando un punto de inflexión en la dinámica del desafío.

Publicidad

El impacto de la cadena más corta fue inmediato y drástico. En menos de un día, la falta de espacio personal se convirtió en un problema constante. Suzie se quejó de no poder llegar a su cama mientras Josh se duchaba, y Josh la despertó a las 4 a.m. para ir al baño, provocando una explosión de incomodidad y tensión. Los roces diarios se intensificaron, dando paso a discusiones sobre la inmadurez de Josh y la percepción de Suzie de que él se burlaba de ella.

Josh negó ser irrespetuoso, pero Suzie sentía que sus comentarios la avergonzaban, especialmente bajo la constante vigilancia de las cámaras. En medio de la frustración, Suzie incluso expresó que este reto sería más fácil con un desconocido y la sensación de que Josh la hacía "querer morir". Pese a la situación, ambos acordaron la necesidad de "intentarlo" para sobrevivir el reto y ganar el dinero.

Publicidad

MrBeast llegó con un detector de mentiras

El día 25, MrBeast introdujo un giro dramático: les entregó las llaves de sus esposas. Si uno se quitaba las esposas en cualquier momento antes del final, se llevaría los 250.000 dólares y dos Teslas, dejando a la otra persona con cero. Además, cada día la cadena se acortaría 30 centímetros, llevándolos a una distancia de solo 30 centímetros al final. La tensión y la desconfianza aumentaron de forma muy notoria, llevando a MrBeast a introducir un detector de mentiras y una experta para interrogar a Josh y Suzie.

Josh fue el primero en ser interrogado. Reveló que no dudaba de la lealtad de Suzie, a pesar de la ruptura, una afirmación que el detector confirmó como cierta. Sin embargo, al preguntársele si pensaba que estaría mejor soltero desde que estaba allí, su respuesta negativa ("No") fue "falsa", mostrando un gráfico que la experta describió como un "Everest". La pregunta sobre si robaría los 250.000 dólares generó una reacción ambigua, aunque finalmente dijo que "No", la experta no pudo confirmarlo con firmeza, lo que dejó a Suzie "asustada".

Cuando fue el turno de Suzie, confesó haberle ocultado algo a Josh que podría hacerle daño: su cercanía con otra persona mientras no estaban juntos, lo cual el detector confirmó como cierto. También admitió que Josh la estaba "frenando" de alguna manera en cuanto a su futuro, aunque confirmó que su "futuro perfecto" lo incluía a él y que no había dejado de amarlo. Josh aprovechó el momento para preguntar directamente si se quitaría la cadena, a lo que Suzie respondió con un "No" que fue verificado como cierto.

El detector de mentiras fue una "locura" y dejó a Josh reflexionando sobre la posibilidad de robar el dinero, viéndolo como una "venganza perfecta" dado que ella había terminado con él. Los días 26, 27 y 28 vieron continuas reducciones de la cadena (1.20 metros, 90 centímetros, 60 centímetros), llevando la convivencia al límite. La irritación y la falta de espacio personal eran constantes.

Publicidad

MrBeast les proporcionó una cabina insonorizada para que pudieran expresar sus verdaderos sentimientos sin que el otro los escuchara. Aquí, Josh confesó sus dudas sobre Suzie y la opción de quitarse las esposas, sintiendo que ella "se lo merecía más".

Finalmente, en las últimas 24 horas del reto, Josh reveló un secreto. Confesó que, durante los últimos ocho meses de su relación, había estado ahorrando para un anillo de compromiso y planeaba pedirle matrimonio a Suzie durante unas vacaciones, debajo de una cascada. Sin embargo, rompieron antes de que esto sucediera. Tras la ruptura, vendió el anillo y se compró una moto. Esta revelación conmovió profundamente a Suzie, quien sintió que su corazón "siempre estuvo en el lugar correcto" y que ahora "sí veía un futuro con Josh otra vez".



¿Cómo terminó el reto?

La última noche, con la cadena reducida a solo 30 centímetros, la tensión aumentó. Ambos se acostaron junto al dinero, mientras el temporizador marcaba las últimas horas. Josh expresó su ansiedad por salir, recordando el detector de mentiras donde Suzie dijo que no se quitaría las esposas, pero él no había dado una respuesta firme. Consideró robar el dinero, argumentando que los 250.000 dólares cambiarían su vida más que la mitad, y que, tras sentirse "perdido y solo" después de la ruptura, sería "justo" quitarle el dinero a Suzie. Incluso bromeó, en un momento de tensión, acerca de llevarse todo el dinero y no volver a hablar con ella, como tres años atrás.

Publicidad

Con MrBeast de vuelta para la cuenta regresiva final, la posibilidad de que uno de ellos tomara todo el premio era muy real. Las preguntas del detector de mentiras resonaron en la mente de todos: ¿Josh se llevaría el dinero? Suzie se mantuvo firme, declarando que Josh "se merece la mitad". Josh, en un momento de duda final, afirmó que "nunca dejó de amarla" después de la ruptura y que no había podido superarla, revelando la profundidad de sus sentimientos.

Finalmente, a medida que el reloj llegaba a cero, Josh decidió no quitarse las esposas. Con la frase "No voy a hacerlo", la tensión se disipó y ambos lograron completar el desafío. Las esposas fueron retiradas, y tanto Suzie como Josh recibieron 125.000 dólares cada uno, además de sus Teslas. El desafío termina con la reconciliación de estos dos jóvenes, pues, con un beso, confirmaron la decisión de retomar su relación.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL