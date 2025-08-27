El cantante que ofrece animación para velorios con reguetón: "No hay fecha hasta el mes de octubre"

‘El Cangri del Callao’ es un joven peruano que se ha convertido tendencia en redes sociales los últimos días por su oficio: brindar servicios de animación para velorios al ritmo del reguetón. Su trabajo, dado a conocer por los videos grabados en algunas de sus presentaciones, lo ha llevado a ocupar su agenda hasta el mes de octubre, de acuerdo a lo que compartió en sus redes.

Cristian Huancahuari, su nombre real, cuenta con más de 500 mil seguidores en TikTok , y más de 57 mil seguidores en Instagram. Compartió en sus redes que ha hecho música por más de 15 años, pero a raíz de que en Perú no existe una industria del género urbano, dejó a un lado este sueño para posteriormente convertirse en empresario. Sin embargo, según él, hace dos años “retornó a lo que le gusta, la música” y luego de la muerte de uno de sus seguidores a raíz de un robo, la familia del difunto decidió contratarlo para darle el último adiós. Este evento cambió por completo su vida artística.

Desde ese día, Cristian descubrió que tenía la posibilidad de realizar un cambio completo a lo que simboliza la partida de un ser querido. “Cuando me manda la foto con su imagen y su cajón fue chocante, porque no se acostumbra cantar y sobre todo música de reguetón”, comentó en entrevista con Canal 1. En diversos videos de sus presentaciones que circulan en internet, se puede apreciar a ‘El Cangri del Callao’ interpretando varias canciones mientras los familiares y amigos de la persona fallecida levantan el cajón y bailan al ritmo de la música. Los servicios de animación del joven incluyen bailes, canciones y ritmos, acompañado de discursos conmovedores para honrar la memoria del fallecido, por lo que es usual ver a los familiares bailar con el ataúd cargado durante el evento.



Reacciones a estas presentaciones

Diferentes usuarios han reaccionado a este nuevo fenómeno, algunos tomándolo con humor con comentarios como: “¿Como que hasta octubre no hay agenda? ¿Acaso ya sabe quienes van a morir en septiembre?”, “Qué buena despedida al difunto, muy original”, “Si no tengo un funeral así, no quiero nada!” se lee en algunos comentarios de sus publicaciones. Pero no para todo el mundo esto es divertido o respetuoso, ya que también hay usuarios a los que este tipo de “despedidas” les parecen inapropiadas: “Ustedes son muy jóvenes, pero en mi tiempo en los funerales se lloraba”, “La estupidez humana…”, “Wea para ordinaria”, “Esto rebasa los límites de la marginalidad por mucho”. Aunque este tipo de velaciones es algo más personal y no es del agrado de todo el mundo, no deja de ser diferente la forma en la que algunas personas prefieren despedir a sus familiares de este mundo.

