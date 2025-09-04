'El Conjuro 4: Últimos Ritos' ya tiene fecha de estreno: todo lo que debe saber para ver la película

La franquicia de terror más popular de los últimos años regresa a la pantalla grande con el final de la saga: 'El Conjuro 4: Últimos Ritos'. Esta nueva película, que llegó a los cines colombianos el 4 de septiembre de 2025, promete ser una despedida escalofriante para los seguidores de las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren. El largometraje, dirigido por Michael Chaves, conocido también por 'El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo', generó gran expectativa en los fanáticos a nivel mundial.

En esta entrega final de la saga principal, los renombrados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga, se enfrentan a uno de sus casos más aterradores. La trama se centra en la experiencia de la familia Smurl en Pensilvania, un suceso documentado en 1986. Los Smurl reportaron haber sufrido fenómenos inexplicables y perturbadores en su hogar: algunas apariciones, ruidos violentos, fuertes olores, ataques físicos e incluso agresiones sexuales atribuidas a presencias demoníacas.

Este caso, rodeado de intensa controversia en su momento, con testimonios respaldados y otros que sugerían exageración, ahora cobra vida en la pantalla grande bajo el guion de Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick.



¿Cuál es el orden cronológico de la saga de El Conjuro?

Aunque las películas no fueron estrenadas en orden cronológico, existe una forma para entender mejor la relación de Ed y Lorraine Warren con este caso, ya que se deben enfrentar a demonios del pasado. Usted puede encontrar la saga completa en la plataforma de streaming HBO Max.



La Monja Annabelle II: La Creación La Monja II Annabelle El Conjuro Annabelle III: Viene a Casa La Maldición de la Llorona El Conjuro II El Conjuro III: El Diablo me obligó a hacerlo

¿Cuánto dura 'El Conjuro: Últimos Ritos'?

Con una duración aproximada de 135 minutos, es una de las películas más extensas de la franquicia y ha sido clasificada para mayores de 15 años, manteniendo la esencia de terror, suspenso y misterio que caracteriza a la serie. Los productores James Wan y Peter Safran enfatizaron que esta cinta explora fenómenos sobrenaturales intensos y profundiza en la relación personal de los Warren y su legado. El film se destaca por su enfoque en los lazos familiares, el sacrificio y la fe.



¿Dónde se puede ver 'El Conjuro 4'?

Actualmente, la película está disponible exclusivamente en salas de cine de Colombia y aún no ha sido liberada en plataformas de streaming. Para aquellos interesados en vivir la experiencia en la gran pantalla, cadenas como Cine Colombia, Procinal, Cinépolis y Cinemark están proyectando la película en diversas ciudades del país. Se recomienda consultar directamente los sitios web de cada cine para verificar horarios y disponibilidad.



Tráiler

Discover why this case ended it all. The Conjuring: Last Rites - Only in Theaters September 5. pic.twitter.com/9CFrHNsbPu — The Warrens (@TheWarrensFiles) July 31, 2025

