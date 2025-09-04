Publicidad

Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / 'El Conjuro 4: Últimos Ritos' ya tiene fecha de estreno: todo lo que debe saber para ver la película

'El Conjuro 4: Últimos Ritos' ya tiene fecha de estreno: todo lo que debe saber para ver la película

La saga de terror 'El Conjuro' presenta su esperada cuarta entrega, la última investigación de los famosos Ed y Lorraine Warren en la gran pantalla.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:54 p. m.
El Conjuro 4
‘El Conjuro 4: Últimos ritos’ es la última película del universo Expediente Warren
X: @TheWarrensFiles