Ella es Gimena Accardi, la actriz que aceptó que le fue infiel a su esposo: "Estoy arrepentida"

La separación de importantes parejas de la farándula internacional siempre es un tema que causa revuelo e interés en las redes sociales, especialmente cuando empiezan a crecer los rumores de que uno de los involucrados engañó al otros. Sorpresivamente, la actriz argentina Gimena Accardi se ha hecho tendencia al decidir hacerle frente a los chismes y aceptar públicamente que le fue infiel a su esposo.

Este año en Argentina causó gran revuelo la separación de los actores Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes estuvieron casados durante 18 años. Aunque en un principio la expareja no reveló detalles de lo que había pasado entre ellos, empezaron a crecer rumores sobre una infidelidad por parte de ella.



Actriz argentina aceptó públicamente que fue infiel

"Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta", declaro Accardi recientemente como invitada en el podcast Sería increíble. Según la famosa, los señalamientos y preguntas en redes sociales la tienen afectada, por lo que decidió contar la verdad.

Gimena habló de manera moderada y reconoció su falla; sin embargo, recalcó que la relación con Nico venía enfrentando una crisis de meses atrás. "En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cagada, malísima y me hago cargo".

La actriz insistió en que, como pareja, ella y Vázquez siempre se destacaron por manejar su relación de manera privada, especialmente los problemas. "No nos gusta el show, el circo, no nos gusta estar en el ojo, ni que se opine, ni se diga, ni se hable". Pero ante el creciente debate en programas de farándula sobre su divorcio quiso dejar las cosas claras en los medios.

"A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cagada en estos 18 años". Accardi resaltó que su matrimonio llevaba tiempo en crisis y que su infidelidad fue "la gota que rebasó el vaso para tomar la decisión que deberíamos haber tomado antes".

Accardi, reconocida por su paso por 'Casi ángeles' y 'Rebelde Way', señaló que "me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas". También contó que, en medio de la conversación con su exesposo por su infidelidad, el actor Nico Vázquez la perdonó. "Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’".

Aunque Vázquez perdonó su "desliz", ambos decidieron que la relación no debía continuar. A pesar de su separación, la actriz de 40 años resaltó que se siguen queriendo y tienen una buena relación. "Somos familia y lo vamos a seguir siendo, que nuestro vínculo de amor sigue intacto".



¿Con quién le fue infiel Gimena Accardi a Nico Vázquez?

En medio de los rumores que se dieron, también se mencionó al que habría sido el tercero en discordia en esta relación. Se señaló al también actor argentino Andrés Gil, quien tiene una relación y un hijo con Candela Vetrano. Accardi aprovechó su declaración en el podcast para negar esas versiones y señaló que la otra persona no está relacionada con el medio del entretenimiento.

"Una persona random, que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció. Un desliz absoluto", aseguró la mujer.

Finalmente, la actriz argentina declaró que estaba arrepentida y agradecida con Vázquez, quien en todo este tiempo nunca se pronunció en su contra. "Lastimé a una persona que amo, que es Nico. Eso es lo que más me duele. Es a la última persona en la vida que yo quiero lastimar porque no se lo merece y porque también hace dos meses se está comiendo un hate (odio) gratuito", concluyó.

