Gaby Spanic, de 'La Usurpadora', envía mensaje a compatriotas venezolanos por terremotos

La tragedia ocasionada en Venezuela a causa de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 el miércoles 24 de junio en horas de la tarde ha generado reacciones en todo el mundo y han sido los famosos venezolanos los que han abierto sus redes sociales para informar al mundo sobre lo que ocurre en su país. La actriz Gaby Spanic fue una de las primeras en reaccionar y pedir ayuda internacional.



Cuando empezaron a darse los primeros reportes de un sismo en zonas de Venezuela, Spanic empezó a publicar actualizaciones de noticias sobre lo que estaba pasando. Después, en horas de la noche, la famosa actriz de 'La Usurpadora' publicó unos videos en los que se ve bastante afectada por ver lo que están pasando sus compatriotas y los informes que ha recibido de conocidos que permanecen en el país.



¿Qué dijo Gaby Spanic sobre lo ocurrido en Venezuela?

"Mi gente bella tenemos que orar por el mundo, por Venezuela, por el mundo entero, está feo el mundo, no paremos de orar", expresó la famosa y empezó a subir videos de testimonios de sobrevivientes a las tragedias en diferentes puntos en los que edificios colapsaron a causa de los terremotos. "Hoy ha sido un día muy difícil, he llorado como una desgraciada, estoy harta de tantas cosas y le pido a Dios cada día que ya meta su mano y que le haga justicia a Venezuela y a los venezolanos porque hemos sufrido demasiado: xenofobia, injusticias, robos, persecuciones, difamaciones, terremotos, ya es demasiado", agregó en otra historia.

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Bastante conmovida, Gaby Spanic aseguró que su corazón y sus oraciones está con sus compatriotas venezolanos que están enfrentando la tragedia en su país. Además, recordó que ese día se despertó sintiéndose mal emocionalmente y publicó muchas historias en el gimnasio escuchando música venezolana porque se sentía particularmente melancólica pensando en su país natal, por lo que los hechos que ocurrieron horas después la afectaron mucho más.

"Como venezolana, figura pública, han sido muchas cosas que han pasado en mi vida, ha sido terrible, pero más terrible es lo que ha pasado en Venezuela. Yo no sé qué hemos hecho los venezolanos para merecer tanto sufrimiento", indicó en una nueva historia. Luego procedió a pedir ayuda internacional para atender a los heridos en su país y compartió detalles de lo que ha ocurrido con amigos que tiene en el país.



Gaby Spanic emocionou fãs ao surgir aos prantos após os terremotos que atingiram a Venezuela e pedir orações. 💔🙏 #GabySpanic #Venezuela #Terremoto #AUsurpadora pic.twitter.com/k23d6khZSs — canalspfm (@canalspfm_) June 25, 2026

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La actriz destacó que "les pido que oren por mi país y por los venezolanos... ha sido un desastre natural muy fuerte, veo imágenes y hablando con hermanos venezolanos ha sido muy duro... En Venezuela no están preparados para este tipo de desgracias, no tienen equipamiento, ambulancias, yo le pido a todos los países del mundo, ayuden a mi país, envíen ayuda, ambulancias, medicamentos, rescaten y Venezuela no tiene la capacidad de salvar a tanta gente inocente que ha perdido su hogar y están bajo los escombros. Tengo amigos que están en la calle, mi país no está preparado para esto".



Otros famosos que se han pronunciado

Gaby Spanic no ha sido la única famosa en utilizar su plataforma con millones de seguidores para visibilizar la situación de su país. “Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo…”, escribió en su cuenta de X el cantante Ricardo Montaner en sus redes, al igual que Camilo y Evaluna compartieron videos en medio de su gira musical por Europa señalando que "como familia estamos unidos orando por toda la gente que la está pasando horrible con todo esto, lo urgente es la ayuda hoy, donde sea que estén hay cosas por hacer ... The House Project es la fundación de la familia está sirviendo de puente para que la plata que uno dona llegue a iniciativas locales, puntuales y específicas, reales que están allá".

Otros famosos como Danny Ocean, Marjorie de Sousa, Daniel Habif, Raúl González, Daniel Elbittar y Chiquinquirá Delgado también se han pronunciado en sus redes sociales pidiendo ayuda internacional para su país.



Infórmese sobre los terremotos en Venezuela

El sistema informativo de Noticias Caracol está al tanto de todo lo que suceda en Venezuela tras los dos terremotos de 7,1 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles 24 de junio y que ya han dejado 164 personas muertas y más de 971 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Por eso, todas las plataformas y diferentes pantallas de este medio se ofrecen para que los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia pueda conocer de primera mano cada detalle de lo que sucede en el país vecino.

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Los venezolanos que tengan información que crea que es de vital importancia para el cubrimiento de esta tragedia pueden comunicarse al número de WhatsApp +57 315 366 0201. A través de esta línea, los venezolanos residentes en Colombia o quienes tengan familia en ese país podrán hacer comunicación con sus familiares.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co