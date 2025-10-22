En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Asesino de John Lennon revela las razones por las que cometió el crimen

Asesino de John Lennon revela las razones por las que cometió el crimen

Mark David Chapman, quien cumple su condena por el asesinato de John Lennon en 1980, ha confesado ante la junta de libertad condicional que su único móvil fue el "deseo patético" de alcanzar la fama.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Asesino de John Lennon cuenta que lo llevó a cometer el crimen.jpg
“Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”, dijo Chapman.
AFP/ New York State DOC / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad