Piqué estuvo en la final del Mundial España vs. Argentina y así reaccionó a la canción de Shakira

El partido de la final del Mundial de Fútbol, que pintaba más como una Finalissima por la presencia de España y Argentina, contó con la asistencia de figuras muy reconocidas del mundo del deporte, el entretenimiento y la política. Gerard Piqué no se resistió a la tentación de estar en el encuentro en el que participaba la selección de su país. Por eso, el exfutbolista español estuvo en las gradas en compañía de sus hijos, Sasha y Milán.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras el mediático divorcio entre Shakira y Piqué, muchos han tomado con gracia el hecho de que la cantante lleve más Mundiales haciendo presencia que él. En su caso particular, la artista colombiana ha participado en los escenarios deportivos por interpretar algunas de las canciones escogidas como himnos de esta importante competición. Y es que hay que recordar que la famosa relación entre estos dos personajes inició cuando Shakira grabó el video musical de "Waka Waka", en el que participó Piqué. Poco después iniciaron una relación que se extendió por varios años y de la que nacieron sus dos hijos: Sasha y Milán.

El español fue grabado desde antes de entrar al estadio por quienes notaron su presencia. Pero el momento que más causó gracia entre los internautas fue una grabación en la que captaron a los dos hijos de Shakira, sentados en las gradas junto a su padre, a la espera de que iniciara el partido. Como es costumbre en el Mundial de este año, la entrada de los futbolistas a la cancha fue al son de "Dai Dai", la canción que marcó el regreso de la colombiana al escenario deportivo con una de sus producciones más pegadizas. Los niños tampoco se resistieron y cantaron la canción de su mamá, mientras que Piqué permanecía sentado a su lado.



HEELP sasha cantando “dai dai” de shakira justo al lado de piqué JSKSGSJSHA el peor karma de ese man son sus propios hijos pic.twitter.com/5xbwWyevV4 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) July 19, 2026

Publicidad

Las personas en redes sociales tomaron la escena con humor y señalaron que el exfutbolista lucía muy serio mientras sonaba la canción. Además, comentaron que también presenció la interpretación en vivo durante el show de medio tiempo, en el que Shakira estuvo acompañada por sus bailarinas y los Ghetto Kids, el grupo infantil de Uganda invitado por la artista.