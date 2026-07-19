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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Piqué estuvo en la final del Mundial España vs. Argentina y así reaccionó a la canción de Shakira

Piqué estuvo en la final del Mundial España vs. Argentina y así reaccionó a la canción de Shakira

El ex futbolista, quien levantó la Copa del Mundo en 2010 en el Mundial de Sudáfrica, estuvo en las gradas junto a los hijos que tuvo con la colombiana.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Pique Shakira
El ex fubtbolista estuvo en las gradas con sus hijos
Redes y Getty Images

El partido de la final del Mundial de Fútbol, que pintaba más como una Finalissima por la presencia de España y Argentina, contó con la asistencia de figuras muy reconocidas del mundo del deporte, el entretenimiento y la política. Gerard Piqué no se resistió a la tentación de estar en el encuentro en el que participaba la selección de su país. Por eso, el exfutbolista español estuvo en las gradas en compañía de sus hijos, Sasha y Milán.

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Tras el mediático divorcio entre Shakira y Piqué, muchos han tomado con gracia el hecho de que la cantante lleve más Mundiales haciendo presencia que él. En su caso particular, la artista colombiana ha participado en los escenarios deportivos por interpretar algunas de las canciones escogidas como himnos de esta importante competición. Y es que hay que recordar que la famosa relación entre estos dos personajes inició cuando Shakira grabó el video musical de "Waka Waka", en el que participó Piqué. Poco después iniciaron una relación que se extendió por varios años y de la que nacieron sus dos hijos: Sasha y Milán.

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El español fue grabado desde antes de entrar al estadio por quienes notaron su presencia. Pero el momento que más causó gracia entre los internautas fue una grabación en la que captaron a los dos hijos de Shakira, sentados en las gradas junto a su padre, a la espera de que iniciara el partido. Como es costumbre en el Mundial de este año, la entrada de los futbolistas a la cancha fue al son de "Dai Dai", la canción que marcó el regreso de la colombiana al escenario deportivo con una de sus producciones más pegadizas. Los niños tampoco se resistieron y cantaron la canción de su mamá, mientras que Piqué permanecía sentado a su lado.

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Las personas en redes sociales tomaron la escena con humor y señalaron que el exfutbolista lucía muy serio mientras sonaba la canción. Además, comentaron que también presenció la interpretación en vivo durante el show de medio tiempo, en el que Shakira estuvo acompañada por sus bailarinas y los Ghetto Kids, el grupo infantil de Uganda invitado por la artista.

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