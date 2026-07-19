Los memes que dejó la final de la Copa Mundial FIFA entre España y Argentina

El Mundial de Fútbol 2026 cerró con un partido en el que se hablaba español por la presencia de los equipos de España y Argentina para disputarse el título del campeón del mundo. Los españoles se coronaron como los ganadores definitivos con un marcador 1-0 tras 16 años de su última copa. El compromiso se vio alargado por la prórroga concedida tras culminar los 90 minutos reglamentarios con el puntaje. En el extratiempo se le anuló un gol a Nico Williams, pero Ferran Torres mermó el sinsabor con un gol al minuto 106, con un equipo albiceleste inferior en números tras la salida de Enzo Fernández en el minuto 90+3 por doble amarilla.

ESTOY LLORANDO CON ESTO JSJSJSSJSJ pic.twitter.com/TG65gOsvpG — Jeff (@JeffFcb14) July 19, 2026

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Como es costumbre, el compromiso que congrega a muchos frente a las pantallas cada cuatro años para vivir la pasión del fútbol, también dejó memes para ir más allá de lo deportivo hacia lo cómico. Los internautas no se quedaron atrás para sacarle el lado gracioso al juego y también al show de mediotiempo que contó con la presencia de Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira (más la presencia de invitados muy especiales). Por cierto, ¿vieron a Piqué entre el público? Estaba justo al lado de sus hijos Sasha y Milán, quienes corearon "Dai Dai",.

HEELP sasha cantando “dai dai” de shakira justo al lado de piqué JSKSGSJSHA el peor karma de ese man son sus propios hijos pic.twitter.com/5xbwWyevV4 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) July 19, 2026

"Ay no te podés emocionar por Shakira en pleno 2026".



Yo cuando salió Shakira a cantar: pic.twitter.com/iav1vRT6zI — Futbismo (@futbismo) July 19, 2026

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Sin duda, una de las sorpresas más inesperadas del show fue la entrada de Madonna en un carro conducido por los dos ídolos brasileños y embajadores del "jogo bonito": Ronaldinho, quien movía su cabeza al ritmo de la reina del pop, y Ronaldo Nazário, quien conducía el automóvil que los llevó a la cancha. Para muchos este fue un momento casi surrealista por la mezcla entre el mundo de la música y el fútbol en una sola imagen.

"Todos los sueños tienen significado"



Mis sueños: pic.twitter.com/0YpBtcWYo1 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 19, 2026

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yo dandole instrucciones a bts para que le ganen a justin y a shakira pic.twitter.com/4KDBX2XRgv — ferchuu 𐙚 (@hormiganovia) July 19, 2026

Hay quienes no olvidan que los dos equipos finalistas jugaron contra Cabo Verde, uno de los equipos sensación de este año. Y casi los deja fuera, porque supo darles pelea y plantarse de frente para defender su estadía en el mayor escenario del fútbol internacional.

cada vez que lo enfocan a cucurella no puedo parar de pensar en esta foto pic.twitter.com/rdMjbSP1lS — candela (@candelasimoneit) July 19, 2026