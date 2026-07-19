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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Los memes que dejó la final de la Copa Mundial FIFA entre España y Argentina

Los memes que dejó la final de la Copa Mundial FIFA entre España y Argentina

El partido se alargó hasta extratiempo con el marcador a ceros y un gol anulado a España. El compromiso y su show de medio tiempo dejaron diversas reacciones.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Memes España Argentina
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El Mundial de Fútbol 2026 cerró con un partido en el que se hablaba español por la presencia de los equipos de España y Argentina para disputarse el título del campeón del mundo. Los españoles se coronaron como los ganadores definitivos con un marcador 1-0 tras 16 años de su última copa. El compromiso se vio alargado por la prórroga concedida tras culminar los 90 minutos reglamentarios con el puntaje. En el extratiempo se le anuló un gol a Nico Williams, pero Ferran Torres mermó el sinsabor con un gol al minuto 106, con un equipo albiceleste inferior en números tras la salida de Enzo Fernández en el minuto 90+3 por doble amarilla.

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Como es costumbre, el compromiso que congrega a muchos frente a las pantallas cada cuatro años para vivir la pasión del fútbol, también dejó memes para ir más allá de lo deportivo hacia lo cómico. Los internautas no se quedaron atrás para sacarle el lado gracioso al juego y también al show de mediotiempo que contó con la presencia de Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira (más la presencia de invitados muy especiales). Por cierto, ¿vieron a Piqué entre el público? Estaba justo al lado de sus hijos Sasha y Milán, quienes corearon "Dai Dai",.

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Sin duda, una de las sorpresas más inesperadas del show fue la entrada de Madonna en un carro conducido por los dos ídolos brasileños y embajadores del "jogo bonito": Ronaldinho, quien movía su cabeza al ritmo de la reina del pop, y Ronaldo Nazário, quien conducía el automóvil que los llevó a la cancha. Para muchos este fue un momento casi surrealista por la mezcla entre el mundo de la música y el fútbol en una sola imagen.

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Hay quienes no olvidan que los dos equipos finalistas jugaron contra Cabo Verde, uno de los equipos sensación de este año. Y casi los deja fuera, porque supo darles pelea y plantarse de frente para defender su estadía en el mayor escenario del fútbol internacional.

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