¿Por qué la presentadora Mariela Fernández abandonó noticiero al aire? La comunicadora dio detalles

En medio del noticiero matutino del canal argentino Crónica TV, una presentadora se enojó al aire y abandonó el programa, luego de discutir con su compañero de set. El video del incómodo momento se ha viralizado en redes sociales y se conoció el motivo por el que la comunicadora se fue del show. Mariela Fernández es la conductora que en vivo se molestó y dijo al lado de su compañero de programa Gustavo Chapur que “no se puede laburar así, loco, no se puede la laburar así” luego de que él la interrumpiera.

Cuando la presentadora se enojó al aire, su compañero le dijo “bueno, bueno, bueno, tranquila, no pasa nada. Son días, todos laburamos”. Luego, el presentador continuó con el programa.

(Lea también: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, sobrevivió a un atentado con explosivos en Medellín)



Mariela Fernández se enojó en Crónica TV pic.twitter.com/aRJM6rQUEu — belén (@tostibelen) February 26, 2025

El periodista Santiago Riva Roy, del stream Bondi Live, contó que sostuvo comunicación con trabajadores de Crónica TV. "El canal sale al aire gracias a los huevos y ovarios de sus laburantes, porque la técnica, los aparatos, es de cuarta. Es un milagro, sale al aire por el profesionalismo de su gente", manifestó el comunicador.

Además, Riva indicó que un insulto fuera de lugar y una falla en la comunicación entre Mariela Fernández y el máster fue lo que detonó la molestia de la presentadora.

Publicidad

"El productor estaba en el control y le dicen algo a Mariela por la cucaracha (apuntador). El productor dice, textual, 'esta mogólica dice que no me escucha'. Obvio no se lo dijo para agredirla, en la tele en vivo a veces se habla así. Y ella lo escuchó", explicó el periodista.

Riva sostuvo que "yo no me expreso así ni caliente peleándome con alguien, pero dijeron esto y ella los mandó a la conch#$% de la lora".

Presentadora Mariela Fernández - Rede sociales

Publicidad

¿Por qué se molestó Mariela Fernández?

La presentadora se pronunció este miércoles en el noticiero sobre lo sucedido y minimizó lo sucedido: “Me gustaría tomarme un rato para hablar de lo que pasó ayer, que me fui así como estresada del aire porque dije que ‘así no se podía laburar’. Pasa en las mejores familias. Somos un grupo donde nos queremos muchísimo. A pesar de eso, hay idas y vueltas, hay maneras de decir, hay maneras de interpretar. A veces hay un grito en la cucaracha, tuvimos inconvenientes con la cucaracha y con el talkback”.

La presentadora puntualizó que “la realidad fue que hubo un grito de producción que me exageró, grito que viene desde hace rato, grito que me suele generar risas y ayer, no sé por qué, me entró la bala”.

Mariela Fernández dijo que “todos nos peleamos alguna vez con un hermano a los gritos, con una pareja, pero aflojemos un poco. Fue una reacción”.



Mariela Fernández comentó por qué se enojó ayer en Crónica TV: pic.twitter.com/TPjIBkHAG8 — belén (@tostibelen) February 26, 2025

La presentadora argentina indicó que, una vez ella salió del aire, “se pidió una pausa, vino el pelado a hablar aquí conmigo, se acercaron todos mis compañeros, dialogamos, gritamos, y después, a las 8:00 de la mañana tuvimos otro encuentro. Hablamos con los de producción, limamos asperezas y continuamos como si nada hubiera pasado. A las 7:00 no aclaramos nada porque realmente minimizamos el incidente. No pensamos que yo iba a explotar de esa manera y que iba a viralizarse en redes sociales”.

Finalmente, la presentadora recordó que en 2018 tuvo que pasar por un tratamiento para tratar su salud mental e insistió en la importancia de siempre hablar sobre las emociones.

Publicidad

(Lea también: La emotiva despedida de presentadora de Noticias Caracol tras casi cuatro años al aire)

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo