Así se dio la victoria del uribista Honorio Henríquez en el Senado con los votos del Pacto Histórico

La imagen hoy ocupa todos los titulares. Petristas y uribistas unidos en la misma celebración en el Senado. Es la postal que dejó la elección del nuevo presidente de esa corporacion, el congresista uribista Honorio Henríquez: sorpresivamente, y contra todos los pronósticos, las bancadas del Pacto Histórico y el Centro Democrático se unieron para derrotar a Alfredo Deluque, el candidato del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Para muchos, la escena en la plenaria revivió los momentos electorales que Colombia ha vivido este año. En la jornada, luego de la instalación del nuevo Legislativo, y alrededor de las 11 p.m. de este lunes, hubo un cubículo, una urna, tarjetones y reglas claras expresadas por el saliente presidente del Congreso, Lidio García Turbay, quien alertó que estaban prohibídas las fotos y que el voto tenía que ser secreto. De hecho, con una tela taparon las cámaras de vigilancia del Capitolio y movieron las cámaras del canal del Legislativo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el tarjeton aparecían dos rostros. De un lado, el senador de La U Alfredo Deluque, quien era la apuesta del gobierno entrante y quien había recibido el apoyo de los verdes, los liberales, los de La U, los conservadores, los de Cambio Radical y los de Salvación Nacional durante las reuniones de compromisarios hechas la semana pasada. Su bancada hizo la postulación. La encargada de manifestarlo en la plenaria fue Norma Hurtado, senadora de La U. Todo apuntaba a que Deluque sería el elegido.

Del otro lado estaba Honorio Henríquez, senador uribista, quien se aferró al deseo de su partido, el Centro Democrático, de liderar la presidencia de esa corporacion alegando que fueron la primera bancada mayoritaria en declararse de Gobierno. Por sorpresa, Deluque tuvo la postulación de su bancada y la del Pacto Histórico, un movimiento clave que no tenía definida su postura, pero que inclinó sus 26 votos al comienzo de lo que será la oposición a De la espriella. "Queremos manifetsar al país, y en el sentido de lo que es público, que postulamos al señor Honorio Henríquez a la presidencia del Senado", manifestó el senador Kevin Gómez. Y entonces, en un hecho inédito, el Pacto Histórico rompió las reglas y le mostró al país su apoyo a Henríquez, el abanderado de Álvaro Uribe.



La sorpresa no es menor. El Centro Democrático y el Pacto Histórico sostienen un duro enfrentamiento en todos los niveles de la política nacional, lo que no impidió que los senadores del segundo partido apoyaran al candidato uribista con tal de que no ganara Deluque por la amistad que tiene con De la Espriella, cuya elección no reconoce Gustavo Petro, quien liderará la oposición a su sucesor. Pese a que el Centro Democrático se declaró desde un comienzo partido aliado del futuro Gobierno de De la Espriella, no estuvo de acuerdo con la candidatura de Deluque para presidir el Senado con el argumento de que este apoyó a Petro en el cuatrienio que está por terminar, y también por el malestar que causaron algunos comentarios de políticos cercanos al presidente electo sobre el futuro del uribismo.



Henríquez obtuvo 56 votos, frente a los 45 alcanzados por el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien contaba con el respaldo público de De la Espriella y de varios partidos, mientras que hubo un voto en blanco durante la sesión de instalación de las nuevas legislaturas del Congreso.

Publicidad

Noticias Caracol consultó a senadores de otra colectividades, quienes señalan que la diferencia de 11 votos entre Henríquez y Deluque corresponde a congresistas del partido Liberal y el partido Conservador que se sintieron maltratados durante para la campaña por el hoy el presidente elcto y a ellos se habria sumado las curules indígenas y la coalación Verde en marcha y aprovechando que el voto es secreto votaron por el candidato del Centro Democrático.

De ahí que Henríquez descarte la versión de una supuesta alianza entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático. "Si usted mira la votación, y mira toda la base del Centro Democrático y la del Pacto Histórico suman 43. Yo saqué 53 votos, una diferencia de 11 votos, o sea que las disntinas bancadas voaron también por mí", afirmó en entrevista con este noticiero.

Publicidad

Para muchos, se trata de la primera derrota de De la Espriella en el Legislativo, pues el jefe del Senado es el encargado de imponer la banda presidencial al presidente electo el 7 de agosto, día de la investidura, y además organiza la agenda legislativa, un papel fundamental a la hora de tramitar proyectos de ley y dar prioridad a las iniciativas del Gobierno. No obstante, De la Espriella restó importancia este martes a lo ocurrido. "Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas", aseguró en su cuenta de X sobre la votación.

De la Espriella, quien ha prometido no aliarse con políticos tradicionales, subrayó que "hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre y sin repartos burocráticos". "No soy un político tradicional. Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país", añadió.

El mandatario electo felicitó a Henríquez por su elección, así como a Nicolás Barguil, del Partido Conservador, que fue elegido presidente de la Cámara de Representantes con 180 votos a favor y uno en blanco. "Les deseo el mayor de los éxitos en las altas responsabilidades que hoy asumen. Estoy seguro de que, desde la independencia de cada corporación, encontraremos puntos de encuentro para impulsar las iniciativas que necesita Colombia y hacer realidad la patria milagro", enfatizó el presidente electo.

Por lo pronto, Henríquez envió un mensaje de respeto. Al momento de pronunciarse frente a la plenaria tras su triunfo, ante los 102 senadores presentes se comprometió a respetar las garantías para el trabajo legislativo. "Tanto la oposición como los partidos declarados de Gobierno, como los independientes, recibirán el mismo trato de acuerdo a la Constitución Política y la ley colombiana. Que Dios ilumine este Congreso de la República, este Senado de los colombianos… Quiero decirles que en la independencia de poderes resalto lo que hoy ha acontecido: el Senado de la República, en un acto de total independencia, ha tomado una decisión", afirmó.

Publicidad

Ahora habrá que ver qué tanto medirá el pulso entre el Congreso y el futuro Gobierno esta primera derrota del presidente electo.

NOTICIAS CARACOL