Video | Vestido del capitán Jack Sparrow, Johnny Depp visitó a niños en hospital infantil

El actor Johnny Depp ha sorprendido con su visita a pacientes de un hospital público infantil de Madrid disfrazado del capitán Jack Sparrow, protagonista de la saga 'Piratas del Caribe'.

Depp ha visitado el Hospital público Infantil Niño Jesús, en el centro de Madrid, y ha recorrido el área de oncología del centro sanitario y visitado a niños, adolescentes y sus familias, según recoge un vídeo publicado en X por la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno regional ha indicado que el Hospital Infantil Niño Jesús es el único pediátrico público de España y un referente en oncohematología pediátrica.

Depp el encuentra en Madrid en el rodaje de "Day Drinker", junto a la española Penélope Cruz, a las órdenes de Marc Webb.

El protagonista de 'Piratas del Caribe' y la actriz española visitaron juntos esta semana el Museo Reina Sofía de Madrid para ver el Guernica, el cuadro más emblemático de Pablo Picasso.

Nueva sorpresa en el Niño Jesús, el hospital de la magia.

Fui "un conejillo de indias para el MeToo": Johnny Depp

Johnny Depp volvió a pronunciarse públicamente sobre el mediático juicio por difamación que enfrentó contra su exesposa, Amber Heard. En una entrevista reciente con el medio The Times, el actor aseguró que no se arrepiente de haber llevado el caso a los tribunales, afirmando que “ya había ido bastante lejos” y que sentía la necesidad de defender su verdad ante el mundo.

Depp explicó que, aunque sabía que el proceso sería doloroso y que tendría que “medio destriparse” emocionalmente, no podía permitir que las acusaciones quedaran sin respuesta. “Todo el mundo me decía: ‘¡Ya se pasará!’ Pero no puedo fiarme. ¿Qué desaparecerá? ¿La ficción extendida alrededor del p%to globo? No, no desaparecerá”, declaró el actor, refiriéndose al impacto mediático del caso.

También expresó que su motivación principal era proteger su integridad y la de sus hijos: “Si no intento representar la verdad, será como si realmente hubiera cometido los actos de los que se me acusa. Y mis hijos tendrán que vivir con ello".

Depp calificó el juicio como una experiencia que lo convirtió en “un conejillo de indias para el #MeToo”, aludiendo a cómo su caso fue utilizado como símbolo en medio de un movimiento social global.

A pesar del daño a su imagen y carrera, el actor afirmó que estaba dispuesto a “luchar hasta el final” y que no se trataba de memorizar líneas, sino de decir la verdad.

La entrevista marca un nuevo capítulo en la vida del actor, quien continúa reconstruyendo su carrera tras años de controversia.

