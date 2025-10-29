En vivo
A piloto de Maduro le habrían ofrecido un trato para que EE. UU. pudiera detener al líder chavista

Una cuantiosa suma de dinero y ser "adorado por millones de sus compatriotas" fue lo que un agente federal le ofreció al piloto a cambio de poner a Nicolás Maduro en manos de Estados Unidos, según reveló la agencia AP.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
General Bitner Villegas, piloto de Nicolás Maduro -
Instagram de Diosdado Cabello/Cuenta de X de Marshall S. Billingslea

