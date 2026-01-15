¿Acoso escolar? Lo que se sabe del joven colombiano de 17 años asesinado a tiros en Estados Unidos

Se siguen conociendo detalles del caso del adolescente de 17 años de edad de nacionalidad colombiana que fue asesinado Cicero, un pueblo en Illinois, Estados Unidos, pero son pocos los avances reales. El crimen ha conmocionado a esa comunidad y las autoridades adelantan la búsqueda de los responsables. Los hechos se remontan al pasado 8 de enero, cuando Johan Adaree Sanchez recibió un disparo en el pecho alrededor de las 3:20 p.m. en la cuadra 2100 de la Avenida 59, a unos metros de Morton East High School, donde estudiaba. La institución confirmó que el ataque ocurrió después de la salida de la jornada escolar. Johan fue trasladado a un hospital, donde más tarde falleció.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La policía de Cicero informó que la investigación sigue activa, pues de momento ninguna persona ha sido detenida por el caso. Los detectives que asumieron la investigación están a la espera de información que pueda ser clave para esclarecer quién o quiénes están detrás de este asesinato. Entretanto, la familia del adolescente colombiano ha hecho graves denuncias que apuntan a la que sería la principal hipótesis del crimen.

La familia de Johan afirma que el ataque ocurrió en medio de un altercado que el adolescente quiso evitar, pues era víctima de acoso. Si bien no señalaron quién sería el agresor, los familiares sí manifestaron que en repetidas ocasiones reportaron en la institución educativa el acoso del cual era víctima, pero que nunca se tomaron medidas al respecto.



El testimonio de Donna Medina, también de 17 años y novia de Johan, ha sido hasta ahora lo más clave del caso. Ella presenció el ataque y, junto con otra persona, intentó practicarle RCP al adolescente hasta que llegaron los servicios de emergencia. "Me siento desconsolada y estoy pasando por algo que pensé que nunca tendría que pasar", afirmó Donna en declaraciones a la prensa local. La adolescente confirmó que su novio estaba siendo acosado en Morton East High School. "Iban a tomar el autobús como siempre lo hacen, pero cuando llegaron a la parada, había un grupo de niños esperándolo", dijo Natalia López, una prima de la víctima, traduciendo a Donna.



Donna asegura que su novio se echó a correr, que ella corrió tras él y entonces se escuchó un disparo. También contó que el primo de Johan, quien también caminaba con ellos, intentó ahuyentar a los otros adolescentes. De hecho, la adolescente, novia de la víctima, afirma que uno de esos jóvenes tenía un arma, golpeó al primo con la culata de esta y comenzó a disparar, aunque no mencionó de quién se trataría. La familia de la víctima asegura que el adolescente tuvo dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en un tobillo.

Publicidad

En medio de la investigación se conoció un video de cámaras de seguridad en el que se escucha un disparo, acto seguido aparece una persona corriendo y se escuchan unos gritos. Las autoridades no se han referido sobre ese material, que ha sido difundido en redes sociales y se atribuye a un sector cercano al lugar de los hechos.

Por lo pronto, la familia de la víctima exige justicia y celeridad en el caso. La Fundación Paz y Justicia Juvenil, también conocida como Fundación Uvalde para Niños, ofrece una recompensa de 5.000 dólares por información que permite aclarar lo ocurrido. Por lo pronto, Morton East High School no se ha pronunciado sobre los señalamientos de falta de acción ante el presunto acoso escolar. La familia, que se mudó a Cicero desde Colombia hace cuatro años, hoy teme que haya represalias de parte de quienes le quitaron la vida a Johan.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL