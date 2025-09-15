Actor de The Sopranos y Resident Evil fue arrestado y acusado de intento de asesinato

Un hecho de furia al volante en Nueva Jersey terminó con una mujer hospitalizada y un actor que apareció en la serie 'The Sopranos' tras las rejas. Se trata de Ernest Wesley Heinz, de 46 años, quien fue arrestado y acusado de intento de asesinato luego de presuntamente disparar a una conductora durante un altercado de tráfico en el municipio de Galloway.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

La víctima, identificada como Maritza Arias-Galva, de 42 años, relató que el ataque ocurrió el jueves poco antes de la 1:00 p. m., cuando regresaba a su casa desde una tienda, lista para celebrar su cumpleaños atrasado junto a sus hijos. Mientras intentaba incorporarse a la vía Jimmie Leeds Road en su vehículo, con la señal de giro activada, un vehículo le cortó el paso.

Cuando ambos conductores quedaron detenidos en un semáforo en rojo, Arias-Galva asegura que el hombre que conducía el otro vehículo la insultó y amenazó: “Solo dije: ‘Gracias, señor’. Y él dijo que me iba a quitar la vida”. De acuerdo con la denuncia, el sospechoso —identificado como Heinz y al volante de un Hyundai blanco— habría sacado un arma y disparado contra ella, impactándola en el rostro. La mujer sufrió heridas visibles, incluida una fuerte hinchazón en la mejilla derecha que le dejó un ojo casi cerrado.

Arias-Galva, madre soltera y trabajadora en atención al cliente de Spirit Airlines, logró llamar al 911 pese a la pérdida de sangre y la dificultad para mantenerse consciente. “Pensaba en mis hijos. Pensaba: ‘Tengo que sobrevivir a esto. Soy la única familia que tienen en Nueva Jersey’”, declaró al Philadelphia Inquirer.



En una campaña de recaudación de fondos organizada por sus compañeras de trabajo, la víctima explicó que intentó subir la ventanilla de su auto justo antes del disparo y describió al agresor como “un hombre consumido por la rabia y lo que parecía ser racismo, que devaluó mi vida simplemente porque soy una mujer hispana”.



Así fue el arresto del actor

Tras el ataque, la policía desplegó un operativo que obligó a emitir una orden de refugio en la Universidad de Stockton durante varias horas, mientras se buscaba al sospechoso. El cierre preventivo fue levantado una vez que las autoridades ubicaron a Heinz y lo detuvieron en Port Republic.

El vehículo involucrado estaba registrado a nombre de la madre del actor, mientras que un arma Sig Sauer 350 figuraba a nombre de su padre. Los agentes ejecutaron órdenes de allanamiento en varias viviendas y vehículos vinculados al sospechoso.

Ernest Wesley Heinz, además de su participación en un episodio de 'The Sopranos', interpretó al presidente del jurado en la película J. Edgar (2011). Ahora enfrenta cargos por intento de homicidio, asalto en segundo y tercer grado, y posesión ilegal de un arma de fuego.

Sus antecedentes penales incluyen una acusación en 2002 por violar una orden de restricción por violencia doméstica. La fecha de esa detención, 11 de septiembre de 2002, coincide exactamente con 23 años antes de su arresto actual. Por ahora, se desconocen declaraciones del actor o su equipo de trabajo al respecto.

La gravedad de las lesiones de Arias-Galva aún está en evaluación. Sus familiares temen que pueda perder la visión en uno de sus ojos. Mientras tanto, la campaña solidaria busca cubrir los gastos médicos y de manutención de la madre trabajadora. “A pesar de todo, estoy agradecida de estar viva. Creo que Dios me protegió y me salvó la vida”, expresó la mujer a la prensa.

