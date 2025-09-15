En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Actor de The Sopranos y Resident Evil fue arrestado y acusado de intento de asesinato

Actor de The Sopranos y Resident Evil fue arrestado y acusado de intento de asesinato

En medio de una pelea en una vía de Estados Unidos, el actor habría disparado contra una mujer con un arma de fuego. Esto es lo que se sabe.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 15, 2025 12:37 p. m.
actor detenido por intento de asesinato
Ernest Wesley Heinz fue arrestado tras un altercado con una conductora -
Fotos: NBC Philadelphia / Redes sociales

