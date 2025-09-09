Youtuber fue arrastrado por una cascada mientras grababa un video: cuerpo fue hallado días después

Las redes sociales vuelven a estar de luto por una tragedia internacional. En esta ocasión la tristeza general se debe al fallecimiento de Sagar Kundu, un reconocido youtuber de 22 años, mientras estaba grabando un video en unas cascadas en India.

Kundu tenía su canal de YouTube, donde era conocido por publicar videos explorando lugares y otro tipo de contenido, ya acumulaba un número creciente de seguidores. Ahora todos ellos lamentan la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del youtuber, tras una tragedia en una cascada.



Video del momento en que youtuber es arrastrado por cascada

Como un día común de grabación, Kundu salió ese día de su casa con la intención de grabar un interesante contenido en Duduma, una de las cascadas más populares de Odisha, India. Este es un gran atractivo turístico en el país, por lo que el youtuber no estaba solo en el sitio.

Las mismas cámaras con las que estaba grabando su video captaron el último momento del youtuber con vida. Lo que se ve es que el joven de 22 años se adentra al agua y permanece de pie, mientras recibe indicaciones de movimientos por parte de quienes están en la orilla. Sin embargo, una corriente repentina se lo lleva.



#Odisha | A 22-year-old YouTuber from Berhampur was swept away in the strong currents of Duduma waterfall under Machkund police limits in Koraput district on Saturday. The missing youth has been identified as Sagar Kundu, a resident of Niladri Nagar in Berhampur.… pic.twitter.com/QJuwfvVhws — The New Indian Express (@NewIndianXpress) August 25, 2025

En la grabación se ve cómo Kundu va desapareciendo entre el agua, mientras quienes lo acompañaban intentaron auxiliarlo, pero no fueron más rápidos ni más fuertes que la corriente. Desde ese momento, autoridades locales emprendieron labores de búsqueda y rescate del famoso youtuber.



Hallazgo del cuerpo

Durante 10 días autoridades y amigos de Sagar Kundu buscaron rescatar al youtuber. Finalmente, las autoridades indias confirmaron que el cuerpo sin vida del joven de 22 años fue hallado cerca de una hidroeléctrica de Machkund, un río abajo de la cascada.

Lo que se ha conocido es que el cuerpo del youtuber presentaba graves mutilaciones debido a la fuerza del agua y las piedras en el recorrido que hizo. Sin embargo, las autoridades informaron que igualmente se realizará una autopsia para conocer con precisión la causa de muerte del joven de 22 años. También están a la espera de recibir todo el material que se grabó ese día y en ese momento, que ayudaría a esclarecer las circunstancias de su caída.

La principal teoría de las autoridades por ahora, según declaraciones que dieron a The New Indian Express, que Kundu cayó luego de una repentina liberación de agua de la prensa de Machkund, lo que creó una corriente de agua fuerte y repentina que atrapó al youtuber justo cuando estaba de pie en la cascada.

"De repente, se produjo una oleada de agua debido a la liberación de agua de la prensa de Machkund. Kundu fue arrastrado por las fuertes corrientes, y quienes se encontraban en el lugar intentaron rescatarlo, pero no lo lograron", señaló la policía a la prensa local.

La familia y amigos de Sagar Kundu revelaron que el joven había visitado la cascada en ocasiones anteriores con la intención de grabar. Su intención era lograr captar escenas impactantes y únicas que atrajeran más seguidores a su audiencia, curiosamente el video del momento en que es arrastrado por el agua se ha hecho viral a nivel mundial. Sus seres queridos agregaron que el joven había recibido advertencias sobre los riesgos de grabar en la cascada, pero decidió seguir con su proyecto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL