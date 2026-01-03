En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Advertencia a Cuba? Tras caída de Maduro, Marco Rubio y Trump hablaron de La Habana

¿Advertencia a Cuba? Tras caída de Maduro, Marco Rubio y Trump hablaron de La Habana

“Cuba es un desastre”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, mientras que el presidente Donald Trump señaló que el de la isla es “un caso muy similar” al de Venezuela.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad