¿Advertencia a Cuba? Tras caída de Maduro, Marco Rubio y Trump hablaron de La Habana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo tras la operación en la que capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela que, si "estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco", mientras que el presidente Donald Trump, señaló que la isla es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

Rubio dijo en la rueda de prensa en la que Trump detalló la operación relámpago que capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas, que este operativo es un golpe a la inteligencia y a la seguridad cubana, que "básicamente, había colonizado Venezuela desde el punto de vista de la seguridad".

"Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, hasta la agencia de espionaje (venezolana), estaba llena de cubanos", destacó Rubio, quien dijo que Venezuela "debe declarar su independencia de Cuba", tras la caída de Maduro, que será llevado a Nueva tras ser detenido por fuerzas especiales estadounidenses en una residencia de máxima seguridad.



Trump dijo desde Mar-a-Lago, acompañado entre otros por Rubio, que el sistema castrista cubano "no es bueno para Cuba. Ese pueblo ha sufrido por muchos, muchos años y creo que acabaremos hablando de Cuba porque es una nación fallida y queremos ayudar a ese pueblo".



"Es un caso muy similar en el sentido de que queremos ayudar al pueblo de Cuba y a la gente que se vio forzada a salir de Cuba y vive ahora en nuestro país", aclaró Trump, quien reiteró que "nos queremos rodear de buenos vecinos y estabilidad".

Rubio también afirmó que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y que, por lo tanto, bloquearán el envío de combustible a Cuba, una línea de flotación económica esencial para la isla.

¿Qué dijo Cuba sobre Venezuela?

Cuando se conocieron los primeros datos de los bombardeos en Venezuela, el gobierno cubano lo catalogó como un "criminal ataque" y pidió la reacción de la comunidad internacional.

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de X.

Horas más tarde, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó su respaldo al Gobierno de Venezuela y a su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.