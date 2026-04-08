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Noticias Caracol  / MUNDO  / Artemis II: inician maniobra desde la órbita lunar para ajustar trayectoria de regreso a la Tierra

Artemis II: inician maniobra desde la órbita lunar para ajustar trayectoria de regreso a la Tierra

La misión Artemis II que llevó a cuatro astronautas a la órbita lunar ya prepara su viaje de regreso con varias maniobras de corrección de trayectoria.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
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La tripulación de la misión Artemis II ha iniciado con éxito el martes 7 de abril la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB, por sus siglas en inglés), acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de retorno a la Tierra de la capsula Orión.

Los astronautas de Orión encendieron con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 hora del este de EE.UU., la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso. Según el control de misión, la primera corrección de trayectoria de la tripulación se ejecutó de manera exitosa.

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La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro. La NASA dijo hoy también que prevé un clima favorable para que Orión americe el viernes en el océano Pacífico cerca de las costas de San Diego, en California.

Está previsto que los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha. Orión abandonó este martes, séptimo de la misión Artemis II, la esfera de influencia de la Luna y sus cuatro astronautas iniciaron su regreso a Tierra tras orbitar el satélite el lunes.

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La tripulación dedicará estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra. La NASA considera que la observación de la cara más oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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