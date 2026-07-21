La temible cárcel en la que alias Mayo Zambada pagaría su condena a cadena perpetua

" type="text/html">Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue condenado el pasado lunes por un tribunal federal de Brooklyn a cumplir una pena de cadena perpetua. El juez de distrito Brian Cogan dictó la sentencia tras considerar su papel como líder principal de una organización criminal continua y múltiples violaciones a la ley de crimen organizado, imponiendo además una multa de 15.000 millones de dólares en confiscación de bienes. Tras evitar la pena de muerte mediante una declaración de culpabilidad en agosto de 2025, el cabecilla de 76 años se enfrenta ahora a un encierro definitivo que pone fin a casi cuatro décadas de liderazgo en el narcotráfico internacional.

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El destino más probable para Zambada es la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en el desierto de Colorado, donde ya purga su condena su antiguo socio, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien también fue condenado a cadena perpetua. Este centro penitenciario, descrito como el lugar donde se recluye a "lo peor de lo peor", representa el nivel más extremo de aislamiento en el sistema federal estadounidense.



La cárcel ADX Florence es "mucho peor que la muerte"

Según una reseña del diario El Comercio, esta instalación es conocida como el "Alcatraz de las montañas rocosas" y las condiciones en su interior son tan severas que un exalcaide llegó a declarar que el encarcelamiento allí es "mucho peor que la muerte". Los reclusos pasan hasta 23 horas al día en celdas de concreto insonorizadas de dos por tres metros, con una única ventana diminuta que impide ver el cielo o las montañas circundantes.

La vida en ADX Florence está diseñada para eliminar cualquier contacto humano y visual con el exterior. El Comercio detalla que el personal realiza el pase de lista hasta siete veces al día y las comidas se entregan a través de pequeños agujeros en las puertas de las celdas. Las celdas cuentan con camas de hormigón cubiertas apenas por un colchón delgado y cualquier traslado fuera de ellas requiere el uso de grilletes, esposas y escolta permanente. Incluso la hora de recreación permitida ocurre en jaulas al aire libre donde solo se puede ver el cielo a través de un perímetro controlado, bajo un espacio aéreo restringido para evitar intentos de rescate.



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Defensa de alias Mayo Zambada pide que lo envíe a otra prisión

Pese a este panorama, la defensa de Zambada ha solicitado al juez Cogan que el Buró Federal de Prisiones considere el traslado del reo a un Centro Médico Federal (FMC) en lugar de una prisión de máxima seguridad, de acuerdo con información del diario mexicano Excelsior. Los abogados argumentan que 'El Mayo' padece múltiples enfermedades crónicas que limitan su movilidad, incluyendo diabetes tipo 2, gota, severos problemas en las rodillas que requieren prótesis y un cuadro de demencia en fase temprana diagnosticado recientemente. Entre las opciones propuestas se encuentran el FMC Butner en Carolina del Norte, el FMC Rochester en Minnesota y el MCFP Springfield en Misuri, instalaciones equipadas para brindar atención oncológica, cirugías mayores y cuidados paliativos.



El mensaje en español que leyó alias Mayo Zambada

Tras conocer su condena a cadena perpetua, alias Mayo Zambada leyó un mensaje en español en el que reconoció sus crímenes. "Me permito ante ustedes, de alguna manera, hacer ver que he causado daño, me hago responsable. No me sometí a juicio porque no niego la verdad de lo que pasó, sé que lo que hice está mal y no hay justificación de lo que hice. La violencia debe acabar en México y en otros lugares, ya que se pierden demasiadas vidas, se destruyen familias y nadie gana en este tipo de guerras. A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto a la violencia", mencionó el narcoteaficante, según citó el diario Excelsior.

Tras este inusual mensaje, el fiscal federal Joseph Nocella Jr. subrayó que la condena asegura que Zambada no volverá a envenenar comunidades ni a ordenar asesinatos para proteger sus ganancias millonarias. El cierre de este capítulo judicial ocurre en un contexto de alta tensión, ya que la captura de Zambada en julio de 2024 —presuntamente tras una traición de Joaquín Guzmán López— desató una guerra interna en Sinaloa que ha dejado más de 1.200 muertos.

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Mientras el Buró Federal de Prisiones determina si la peligrosidad de Zambada prevalece sobre su precario estado de salud, la posibilidad de que comparta el mismo techo que "El Chapo" Guzmán se mantiene como una fuerte probabilidad. La caída definitiva del líder histórico del Cártel de Sinaloa marca no solo el fin de una era de impunidad, sino también el inicio de un aislamiento total en las entrañas del sistema judicial estadounidense, lejos de las montañas que lo protegieron durante casi toda su vida.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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