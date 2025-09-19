Celeste Rivas, menor hallada sin vida en carro de D4vd, llevaba más de un año desaparecida

La muerte de Celeste Rivas, caso que las autoridades de Estados Unidos investigan como homicidio, tiene conmocionado al mundo. La joven de 15 años fue hallada sin vida el pasado 8 de septiembre, con su cuerpo herido y en estado de descomposición, dentro de un auto Tesla que pertenece al rapero D4vd.

Tras la identificación del cuerpo, las autoridades investigan cómo murió la menor de edad. El caso ha llamado la atención internacional, luego de confirmarse que la niña fue reportada como desaparecida en abril de 2024 y ante publicaciones en redes que aseguran que la menor sostenía una relación amorosa con el famoso rapero.



Esto se sabe de la desaparición de Celeste Rivas

Al confirmarse que el cuerpo de Celeste Rivas era el del auto, las autoridades empezaron a investigar y se encontraron con que la menor llevaba más de un año reportada como desaparecida. Se ha podido establecer que Rivas, con tan solo 13 años, escapó de su casa en Lake Elsinore, California.

Esta no era la primera vez que la menor de edad huía de casa, anteriormente ya había sido hallada en Hollywood, aparentemente siguiendo a su novio, pero había sido llevada a casa por las autoridades. Todos pensaron que nuevamente ocurriría lo mismo y su familia denunció su desaparición en abril de 2024. Más de un año después sería hallada sin vida en un depósito de autos en Los Ángeles.



El medio estadounidense KABC reveló que la última vez que la familia supo de la menor fue en mayo de 2024, cuando hizo una llamada a su casa. Por su parte, la mamá de Celeste habló con TMZ y reveló que, para el momento de la desaparición, Celeste tenía un novio llamado David, pero no sabía si se trataba de David Anthony Burke, más conocido como D4vd.



Lo que ha pasado en la investigación

TMZ también indicó que la División de Investigación Científica del LAPD realizó un registro de una casa en Hollywood Hills en la que aparentemente vivía D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, luego de identificar el cuerpo de Celeste Rivas.

Indicaron que las autoridades sospechan que le homicidio se haya cometido en dicha propiedad, por lo que los investigadores utilizaron luminol para detectar posibles rastros de sangre, recolectaron huellas dactilares y muestras de cabello. Por ahora, se ha dicho que la casa está alquilada a nombre de Josh Marshall, representante del rapero.

Los uniformados salieron de la vivienda con un computador y varias bolsas con evidencia. A pesar de esto, las autoridades no han dado a conocer si D4vd está siendo investigado por el homicidio de Celeste Rivas.

Lo que también ha llamado la atención del caso es que Celeste Rivas, al igual que D4vd, tenía un tatuaje en el dedo índice con la inscripción 'Shhh...'. Además, que canciones del rapero estarían vinculadas a su relación con la joven y especialmente una, llamada 'Romantic Homicide', pdría contener mensajes premonitorios sobre lo que iba a pasar con ella.



¿Qué ha dicho D4vd al respecto?

Tras esta noticia, un representante del artista dio a conocer que D4vd está al tanto de la situación y que está cooperando con las autoridades, a pesar de encontrarse en gira de conciertos -algunos de ellos cancelados en medio de la situación-. “Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL