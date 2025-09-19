En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Celeste Rivas, menor hallada sin vida en carro de D4vd, llevaba más de un año desaparecida

Celeste Rivas, menor hallada sin vida en carro de D4vd, llevaba más de un año desaparecida

Lo que se sabe sobre la desaparición y muerte de Celeste Rivas, joven que aparentemente era novia de D4vd, rapero estadounidense.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
D4vd y Celeste Rivas
Celeste Rivas, de 15 años, aparentemente tenía un noviazgo con el rapero D4vd -
Fotos: Redes sociales / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad