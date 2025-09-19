Piden sacar a D4vd del FEP y los Lollapalooza tras hallazgo de Celeste Rivas sin vida en su carro

D4vd, rapero estadounidense de 20 años, está en el ojo del huracán ante los nuevos hallazgos sobre la muerte de Celeste Rivas, de 15 años. El cuerpo de la menor de edad fue hallado el pasado 8 de septiembre con heridas y en estado de descomposición, en un auto Tesla a nombre del cantante. En medio de la polémica, el artista ha cancelado sus próximos conciertos.



D4vd cancela conciertos en medio de escándalo por homicidio de Celeste Rivas

Tras la identificación del cuerpo, las autoridades abrieron una investigación por homicidio de Celeste Rivas, menor que fue reportada como desaparecida por su familia desde abril de 2024. Después de esto, en redes sociales se han revelado imágenes de la joven junto al rapero, revelando que tenían una relación sentimental.

La polémica ya empieza a afectar directamente a David Anthony Burke, más conocido como D4vd, quien se encuentra desarrollando su gira mundial Withered 2025. Actualmente, el rapero se encuentra dando conciertos por todo Estados Unidos y había cancelado algunas fechas cuando se dio el hallazgo del cuerpo. Ahora, con los nuevos detalles, nuevas fechas fueron canceladas.

TMZ reveló que, por ahora, en la página de Ticketmaster los shows estaban programados para el viernes (19 de septiembre) en The Warfield en San Francisco y el sábado (20 de septiembre) en The Greek Theatre de Los Ángeles fueron cancelados. Otros medios de comunicación sugieren que el artista ha canelado absolutamente todas las próximas fechas de su gira por Estados Unidos.



Otras fechas que aparecen canceladas en la tiquetera son conciertos internacionales en Melbourne, Oslo, Ámsterdam, Glasgow y Viena. Sin embargo, en otros la boletería todavía aparece disponible.



Usuarios piden que D4vd sea retirado del Festival Estéreo Picnic 2026

La noticia ha tomado relevancia internacional no solo por la importancia del caso y sus nuevos hallazgos, en Latinoamérica especialmente porque D4vd fue uno de los artistas confirmados para la edición del Festival Estéreo Picnic en 2026 en Colombia, así como los Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil. En las redes sociales en todos los países ya se está solicitando por parte de los internautas que los eventos retiren su invitación al rapero.

Hay que bajar a D4vd ya mismo de los Lolla y el FEP. Esto es una locura. — Cam. (@camjaraa) September 18, 2025

¿Qué se sabe del caso?

El macabro descubrimiento tuvo lugar el lunes 8 de septiembre en un depósito de remolque en la cuadra 1000 de Mansfield Avenue, en Hollywood, luego de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieran a una llamada de alerta por un "mal olor" que emanaba del vehículo alrededor de las 12:20 p. m.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron la presencia de restos humanos en el maletero frontal del carro. El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, estaba envuelto en plástico o dentro de una bolsa, según diferentes reportes. El automóvil había sido trasladado al depósito de remolque desde Hollywood Hills aproximadamente una semana antes del hallazgo.

Tristemente, lo que se confirmó es que era una adolescente de 15 años llamada Celeste Rivas, quien tiempo atrás fue reportada como desaparecida. Tras identificar el cuerpo, las autoridades han podido establecer más detalles sobre lo que pudo haber ocurrido. Lo primero que se conoció es que Celeste Rivas fue reportada como desaparecida en la zona de Lake Elsinore, California, en 2024.

Tras esta noticia, un representante del artista dio a conocer que D4vd está al tanto de la situación y que está cooperando con las autoridades, a pesar de encontrarse en gira de conciertos -algunos de ellos cancelados en medio de la situación-. “Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

