En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Piden sacar a D4vd del FEP y los Lollapalooza tras hallazgo de Celeste Rivas sin vida en su carro

Piden sacar a D4vd del FEP y los Lollapalooza tras hallazgo de Celeste Rivas sin vida en su carro

Ante los recientes hallazgos en la investigación por la muerte de Celeste Rivas, de 15 años, D4vd canceló los conciertos de su gira por Estados Unidos.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
D4vd
D4vd se encuentra en medio de una gira, pero ante escándalo ha cancelado fechas de conciertos -
Foto: AFP / Rede sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad