¿Qué se sabe de joven de 21 años hallada muerta cerca de una base naval? Revelan informe forense

En el estado de Virginia, ubicado en la costa este de Estados Unidos, las autoridades investigan la muerte de una joven de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado cerca de una base naval. De hecho, la mujer era marina en dicha institución. Las autoridades competentes compartieron los datos de los exámenes para dictaminar la causa de muerte.

La víctima, identificada como Angelina Petra Resendiz, desapareció el 29 de mayo y su cuerpo fue hallado el 9 de junio. Al día siguiente del hallazgo se confirmó que se trataba de ella. Sin embargo, tras meses de espera, el Médico Forense Jefe del Departamento de Salud de Virginia informó que la causa y la forma de muerte de la joven son "indeterminadas". El resultado se habría dado debido a las condiciones en las que fue hallado el cuerpo.

"Nos han informado que el informe oficial indica que la causa de la muerte de Angie es indeterminada. Dada la condición de su cuerpo, comprendemos la conclusión del médico forense. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Angie perdió la vida y fue encontrada en una zona boscosa en circunstancias que siguen siendo profundamente preocupantes", se lee en un comunicado de la familia compartido por varios medios locales.



"No podemos cerrar el caso hasta que se revele la verdad, y la rendición de cuentas se llevará a cabo hasta que se esclarezcan completamente las circunstancias. No podemos aceptar esto como el final de la historia. La vida de Angie importaba. Era una querida hija, hermana y marinera que sirvió con orgullo a su país. Seguiremos honrando su memoria buscando la verdad, la justicia y el cambio para que ninguna otra familia sufra una pérdida como esta", agregaron en el texto.

¿Qué se sabe de la muerte de Angelina Resendiz?

De acuerdo con el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés), el cuerpo de Angelina Resendiz fue encontrado el lunes 9 de junio de 2025 en una zona boscosa fuera de la base en Norfolk, en Virginia. Su desaparición se dio el jueves 29 de mayo. En julio, el Departamento de la Marina dio a conocer un memorando que evidenció detalles de las últimas horas de la joven antes de su repentina desaparición.

En el memorando se indicaba que Resendiz fue vista por última vez alrededor de las 10:00 a. m. del 29 de mayo, en el cuartel de un marino, cuyo nombre no ha sido revelado. La joven se encontraba en "libertad autorizada" ese día, puesto que no "ninguna tarea asignada" en el buque. Se esperaba que se presentara a las 7:30 a. m. del día siguiente.

Miembros de la base revisaron la habitación de la joven y la del otro marinero cuando ella no se presentó. "Ninguno de los marineros fue localizado". Un portavoz del NCIS confirmó en un comunicado que el mes pasado un marino había sido puesto en prisión preventiva en relación con el caso. "Angelina era una joven amable y compasiva que trajo luz a nuestras vidas", dijo Esmeralda Castle, la madre de la joven fallecida.

